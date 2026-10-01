הנשיא טראמפ ( צילום: לפי סעיף 27א )

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חשף את גרסתו לאירוע הטרור החמור בטיסת פליי דובאי לישראל. בדברים שנשא בפני כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן, מסר טראמפ כי שוחח "באריכות" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על האירוע, ותיאר כיצד נוסע ישראלי הצליח למנוע אסון כבד.

"אני חושב שזה סיפור מדהים", פתח הנשיא בתשובה לשאלה האם שוחח על כך עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". לפי התיאור שמסר הנשיא, טייס המשנה תקף את הקברניט באמצע הטיסה: "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". טראמפ ציין כי מצבו של הקברניט היה "קשה מאוד", והוסיף: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד". "הצליח לפתוח את הדלת ולצרוח" צבא ארה"ב פתח חזית חדשה: הרוגים במבצע חסר תקדים בבלי | 28.09.26 משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ בבלי | 29.09.26 הנשיא תיאר כיצד הקברניט הפצוע פעל בתושייה: "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור. הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".

הנשיא טראמפ משחזר את הדרמה בטיסה - צילום: מתוך רשת X הנשיא טראמפ משחזר את הדרמה בטיסה | צילום: צילום: מתוך רשת X 10 10 0:00 / 4:02

באותו רגע נכנס לפעולה נוסע ישראלי, ככל הנראה יניב חיון. "שרברב, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה קורה", סיפר טראמפ. "השרברב הישראלי היה חזק. אתם יודעים, כשאתם מרימים צינורות כל היום, אתם חזקים. הוא ראה מה מתרחש ושמע את הצרחות".

לדברי הנשיא, האזרח הישראלי ישב במקומות הקדמיים, בעוד גורמי הביטחון והצוות שהו מאחור. באותן שניות המטוס כבר איבד גובה במהירות: "המטוס צלל בחדות, בזווית בלתי נתפסת". טראמפ הוסיף כי הצלילה הייתה חריפה עד כדי כך ש"הגה הכיוון נתלש מחלקו האחורי של המטוס", והמטוס הגיע למהירות "הרבה מעבר למגבלות שלו".

"תלש אותו מהמושב והרים את ההגאים"

על אף העומס הפיזי הכבד בעת הצלילה, הצליח הנוסע להגיע אל תא הטייס: "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור. האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק".

יניב חיון בנתב"ג ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הנשיא בחר לסייג את דבריו והדגיש כי אין ביכולתו לאמת את המידע באופן רשמי: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". הוא הדגיש כי הנוכחים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", עד שעלה בידם להתגבר על החשוד.

טראמפ חשף כי כשנשאל הנוסע הישראלי כיצד ידע מה לעשות, הסביר כי הדבר נובע מצפייה בסדרה "תעופה בחקירה": "אתם מכירים את התוכנית הזאת? זאת התוכנית הכי מטורפת. אני אף פעם לא רוצה לצפות בה, כי כשאני צופה בה, אני לא אוהב את זה, כי דברים רעים קורים. הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, ושמצפייה בתוכנית הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס. כלומר, תגידו לי אתם, זה הדבר הכי מטורף שיש".

לפי דבריו, לאחר הייצוב הראשוני הגיעו כוחות נוספים לתא: "זמן קצר אחר כך הגיעו הטייסים. וגם אנשי האבטחה, אם הם היו בחלק האחורי של המטוס, הגיעו קדימה והשתלטו על המטוס. אני חושב שזה הדבר הכי מדהים".

כשנשאל טראמפ האם טייס המשנה ביקש לרסק את המטוס במכוון, השיב בזהירות: "אמרו שהוא רצה להתרסק. הם לא יודעים את זה. אין להם מידע כזה".

לסיום חזר הנשיא על עיקרי התיאור: "לפי מה שמספרים, שרברב תפס את מוט ההיגוי, ובזכות הצפייה בתוכנית המטורפת הזאת, שאני צפיתי בה לא מעט פעמים... הוא למד על הטסת מטוסים. הוא תפס את מוט ההיגוי, משך אותו למעלה ויישר את המטוס לפני שהתרסק", וסיכם בחיוך: "ובמקרה הוא היה שרברב יהודי".