נוף בהולנד ( צילום: שאטרסטוק )

מלך הולנד, וילם-אלכסנדר, ערך ביקור הזדהות בבית הכנסת 'בית יהודה' בהאג. המלך הגיע תחת אבטחה כבדה על מנת לחזק את הקהילה היהודית המקומית, שחווה תחושת בידוד וחשש מאז מתקפת 7 באוקטובר.

הביקור התקיים על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל להולנד. בזמן האחרון הורה שר החוץ גדעון סער להחזיר תיעוד דיפלומטי של דיפלומטים הולנדים הפועלים ברמאללה, בעקבות צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון שנכנס לתוקף בהולנד. בנוסף, נמשכת המתיחות סביב בדיקות מוצרים מיהודה ושומרון והבדיקות בנמל התעופה סכיפהול. במהלך הביקור קרא המלך, על פי הדיווח בעיתון ווינט, ל'רוב הדומם' בהולנד לקום ולהגן על הקהילה היהודית. "אל תגעו בהם", הדגיש וילם-אלכסנדר, תוך שהוא מנתק באופן נחרץ את הקשר האוטומטי שנעשה בין יהודי הולנד למדיניות ישראל. המלך הבהיר כי אזרחי הולנד היהודים אינם אחראים למתרחש בישראל ואין להטיל עליהם אחריות למדיניות הממשלה. לשאלת אחד המשתתפים כיצד הקהילה יכולה להגיע אל אותו רוב דומם, השיב המלך בפשטות: "תמשיכו לדבר". צבא ארה"ב פתח חזית חדשה: הרוגים במבצע חסר תקדים בבלי | 28.09.26 זרק את האוכל לפח כשגילה שהם יהודים בבלי | 28.09.26 1 חברי הקהילה, המונה כ-300 משפחות, שיתפו את המלך באתגרים הקשים ובאווירת חוסר הביטחון המלווה אותם מאז פרוץ המלחמה. הם סיפרו על נשים החוששות להזמין מונית מביתן לבית הכנסת, על ילדים שנאלצו להחליף בית ספר, ועל אנשים הבוחרים להסתיר את שרשראות מגן הדוד שלהם.

אירופה ( צילום: יהודה גליקמן )

סיד ואגנפלד (22), פעיל בקהילה, הודה למלך על הביקור שמחזק את תחושת השייכות שלהם להולנד. "יהודים קשורים לישראל, אך לא לממשלת ישראל. זה הבדל שאנשים רבים לא רואים", הדגיש.

מלך הולנד, שמשמש גם כטייס משנה בטיסות מסחריות של חברת התעופה ההולנדית, הגיע בעבר לישראל להשתתף בפורום השואה הבינלאומי, כאשר את המטוס הטיס בעצמו.