ניסיון חטיפת הישראלים בטיסה מדובאי לישראל זכה לסיקור נרחב בתקשורת הבינלאומית, אם כי נראה שלכתבים הזרים לקח זמן להבין את חומרת האירוע.

האירוע, שעדיין אינו מוגדר באתרי החדשות הבינלאומיים כ"אירוע טרור", זוכה בכל זאת לכותרת ראשית מתעדכנת בעיתון החשוב בעולם - הניו יורק טיימס. הכותרת: "ייתכן שטייס ניסה לרסק טיסה לישראל, אומר נתניהו". כותרת המשנה: "נוסעים התערבו ו'מנעו אסון' לאחר שטייס אחד דקר טייס אחר במהלך טיסה מדובאי, כך לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו".

סוכנות הידיעות AP בחרה גם היא לצטט את דברי ראש הממשלה מבלי לציין כי מדובר באירוע טרור.

הכותרת: "טייס בטיסה שעליה ישראלים דקר טייס אחר וככל הנראה ניסה להתרסק, לדברי נתניהו".

כותרת המשנה: "העימות בין שני הטייסים, שאחד מהם היה חמוש בסכין, גרם למטוס פליי דובאי לרדת בפתאומיות בכמעט 17,000 רגל במשך כדקה לפני שנחת בסופו של דבר".

גם באתר המוביל של סוכנות הידיעות מופיעה הידיעה כראשית ומתעדכנת.

אתר CNN

הכותרת: "ייתכן שטיסה לכיוון ישראל ניסתה להתרסק, אומר נתניהו".

כותרת המשנה: "תמונות של נוסעים מדממים מופיעות בזמן שהמטוס צונח 17,000 רגל לאחר שטייס אחד דקר את האחר, לדברי המנהיג הישראלי".

רויטרס

הכותרת: "נתניהו אומר שטייס אחד נעצר לאחר עימות בטיסת פליי דובאי לישראל".

כותרת המשנה: "ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר שנוסע סיפר לו שאחד הטייסים דקר את הטייס האחר וניסה להתרסק עם המטוס, וקרא לעקוב אחר ההתפתחויות האחרונות".

המשותף לדיווח בארבעת כלי התקשורת המובילים הוא שהאירוע מסוקר בכותרת ראשית, בסגנון "לייב", לאור ההתפתחויות המשתנות תוך זמן קצר.

לגבי השאלה אם מדובר באירוע טרור, נראה כי כלי התקשורת נותרו זהירים למרות הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ כי אכן מדובר בפעולה ג'יהאדיסטית.

בניו יורק טיימס למשל צוין כי "חלק ניכר מהאירוע, כולל סיבת העימות, נותר לא ברור. הרשויות הישראליות חקרו האם מדובר בניסיון פיגוע נגד ישראלים או בניסיון התאבדות, בין היתר, על פי מספר גורמים ישראלים, שכולם דיברו בעילום שם בהתאם לפרוטוקול הממשלתי".

דובר של חברת FlyDubai מסר כי פרצה קטטה וכי אנשי צוות שהיו בתפקיד אבטחו את המטוס.

נוסעים תיארו קטטה שהסתיימה כאשר חלקם נכנסו פנימה. סרטונים ברשתות החברתיות, שנראו כאילו צולמו מתוך המטוס, מראים פצוע ואחרים על הסיפון מכוסים בדם.