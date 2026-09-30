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טיסת החילוץ נוחתת בישראל

נתניהו בדרך לנתב"ג לקבל את נוסעי טיסת החילוץ מסעודיה

ראש הממשלה יקבל את פני 180 הישראלים ששוחררו מהמטוס שנחטף • עשרות אמבולנסים וצוותי מד"א ממתינים בשדה התעופה • הנוסעים שרו על המטוס "כל העולם כולו גשר צר מאוד"

צילום: צילום: דוברות מד"א

טיסת החילוץ שהמריאה מנמל התעופה בסעודיה בעקבות חטיפת המטוס של חברת 'פליי דובאי' נוחתת כעת בישראל. בנמל התעופה בן גוריון ממתינים עשרות אמבולנסים וצוותים רפואיים לקראת שובם של הנוסעים הישראלים.

ממד"א נמסר כי צוותי מגן דוד אדום יחד עם צוותי המרפאה של נמל התעופה ערוכים עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לקבל את 180 נוסעי הטיסה. הפראמדיקים יבצעו בדיקות רפואיות לנוסעים וימסרו מענה רפואי למי שיזדקק לכך.

ראש הממשלה הודיע כי יקבל את פני השבים ארצה בטיסה המיוחדת מסעודיה בנמל התעופה בן גוריון.

שיירתו של ראש הממשלה נצפתה בירושלים כשהיא עושה את דרכה מערבה לכיוון נמל התעופה.

צילום: צילום: באדיבות רשת העיתונאים הנקודה

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נשמעו ישראלים שרים על סיפון המטוס האמירתי את אמרתו של רבי נחמן "כל העולם כולו גשר צר מאוד - והעיקר לא לפחד כלל".

בנימין נתניהונתב"גבבליחטיפת מטוספליי דובאי

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