טיסה שגרתית שיצאה אמש מאיסטנבול לקזחסטן הפכה לסוערת במיוחד, לאחר שהמטוס נאלץ לסטות ממסלולו ולנחות כ-1,300 קילומטרים מהיעד המקורי | חלק מהנוסעים זעמו וסירבו לרדת מהמטוס | המשבר נפתר רק לאחר התערבות הקונסוליה הרוסית והתחייבות החברה שתדאג להם ללינה ולטיסות המשך (תעופה)
אירוע חריג והזוי התרחש היום כאשר טייסי מטוס של אמריקן איירליינס שטס בין אומהה ללוס אנג'לס טעו ברעש שנשמע ברשת הקשר, וחשבו כי יש נוסע שמנסה לפרוץ לתא הטייס | הטעות גרמה להכרזה על מצב חירום כולל, כאשר המטוס חזר לאומהה וניידות חירום של שדה התעופה דהרו לקראתו - ואז התבררה האמת (תעופה)