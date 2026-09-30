ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אחר הצהריים (יום רביעי) הצהרה מיוחדת בה חשף פרטים על ניסיון חטיפת מטוס שטס מדובאי לישראל. כבר בפתח דבריו הגדיר נתניהו את האירוע כ"ביטחוני", דבר המחזק את ההערכה כי מדובר בפיגוע טרור.

"הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים", אמר נתניהו בפתח דבריו.

לדברי ראש הממשלה, במהלך הטיסה, כאשר המטוס התקרב לישראל, אחד הטייסים דקר את הטייס השני. "ככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו", תיאר נתניהו את רגעי האימה.

נתניהו חשף כי שוחח עם אחד הנוסעים הישראלים, ששיתף אותו בפרטי האירוע המזעזע. "הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לשחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושביחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס", מסר ראש הממשלה.

לדברי נתניהו, צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. בשלב זה לא ברור מדוע שהה צוות אוויר נוסף במטוס.

"אני מצדיע על הגבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה תבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה", אמר נתניהו.

ראש הממשלה מסר כי הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. "אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את שובתם הבטוחה ארצה", הוסיף.

נתניהו סיכם את דבריו בציון כי הנחה את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. "אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות", אמר.