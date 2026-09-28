בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעת לשון הרע שהגישה שקמה ברסלר נגד אסתר יוחאי, המזוהה כתומכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. התביעה הוגשה בעקבות שורת פרסומים שפרסמה יוחאי ברשתות החברתיות ובקבוצת וואטסאפ לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובהם ייחסה לברסלר ידיעה מראש על המתקפה.

בפסק הדין חויבה יוחאי לשלם לברסלר פיצוי בסך 40,953 שקלים, לאחר שבית המשפט קבע כי הפרסומים עולים כדי לשון הרע וכי לא עומדת ליוחאי הגנה בגינם. בנוסף, חויבה יוחאי בהוצאות משפט בסך 10,000 שקלים, כך שסך הכול היא תשלם כ-51 אלף שקלים.

בין הפרסומים שפרסמה יוחאי היה פרסום שבו ייחסה לברסלר ידיעה מראש על המתקפה, ואף פרסמה תמונה שבה ברסלר מוצגת במדי אסיר תחת הכותרת "אשמה: בגידה במולדת". בפרסום נוסף כתבה יוחאי כי "שקמה הסכימה שחמאס יבצעו טבח".

בית המשפט קבע כי חלק ניכר מהפרסומים מהווים לשון הרע. הפרסומים שבהם נטען שברסלר ידעה מראש על מתקפת 7 באוקטובר ולא פעלה למנוע אותה היו עלולים, לדברי בית המשפט, להפוך אותה למטרה לשנאה ולבוז ולפגוע בה באופן משמעותי. לצד זאת, ביחס לחלק מההתבטאויות קבע בית המשפט כי מדובר בהבעת דעה במסגרת מחלוקת ציבורית.

יוחאי טענה להגנת אמת בפרסום, אך בית המשפט דחה את טענתה. בפסק הדין נקבע כי הטענות שלפיהן ברסלר ידעה מראש על הטבח לא הוכחו. ביחס לטענות שלפיהן ברסלר "הסכימה" או "עזרה" למתקפה, נקבע כי "האשמות חמורות אלו לא הוכחו ולא הובאה כל ראיה לתמיכה בהן".

עם זאת, בית המשפט לא קיבל את מלוא דרישתה של ברסלר, שהעמידה את התביעה על 400 אלף שקלים. בפסק הדין נקבע כי לצורך חישוב הפיצוי יש להתייחס לפרסומים הרלוונטיים כאל פרסום אחד, בין היתר בשל הדמיון ביניהם ופרק הזמן הקצר יחסית שבו פורסמו.

השופט התחשב גם בכך שלא הוכח כי הפרסומים זכו לתפוצה רחבה, וכן התרשם שיוחאי האמינה באופן סובייקטיבי באמיתות הדברים ופעלה, להשקפתה, ממניע ציבורי. בית המשפט גם קבע שלא הוכח כי פעלה מתוך כוונה לפגוע בברסלר, ולכן לא נפסק כפל פיצוי.

בסופו של דבר חויבה יוחאי לשלם לברסלר 40,953 שקלים בתוספת 10,000 שקלים הוצאות. עוד הורה בית המשפט למחוק בתוך 14 ימים את הפרסומים ברשתות החברתיות שנקבע כי הם מהווים לשון הרע ושלא עומדת ליוחאי הגנה בגינם.