בית משפט השלום בתל אביב-יפו חייב אזרח שפרסם האשמות חמורות ברשתות החברתיות נגד בני גנץ לשלם לו פיצוי בסך 40 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 שקל. הנתבע, שפרסם פוסט שייחס לשר לשעבר אשמת בגידה, בחר שלא להגיש כתב הגנה ולא להתייצב להליך המשפטי.

הפרסום שעמד במרכז התביעה הועלה בחודש דצמבר 2024 תחת הכותרת "מזימת הבגידה הגדולה". בפוסט נטען כי גנץ, שכיהן בעבר כרמטכ"ל וכשר ביטחון, היה שותף יחד עם בכירים נוספים לקשר שנועד לאפשר אירוע חטיפה המוני כחלק ממהלך להקמת מדינה פלשתינית.

בפרסום נכתב, בין היתר: "האמריקנים, גנץ, היועמ"שית, והרצי הם הקושרים... גנץ ואיזנקוט היו המשת"פים של האמריקנים שנשתלו בכוונה בקבינט המלחמה". בתגובה, הגיש גנץ תביעת לשון הרע בטענה שמדובר בפרסום שקרי לחלוטין המכתים את שמו הטוב.

פסק דין ללא שמיעת טענות הנתבע

הנתבע בחר שלא להגיש כתב הגנה ולא להציג את עמדתו לאורך כל ההליך. לאחר שבית המשפט ווידא כי כתב התביעה הומצא לו כדין, ניתן פסק הדין על בסיס החומרים שהוגשו מטעם גנץ בלבד.

השופט אלישי בן יצחק הבהיר בפסק הדין כי מי שעוסק בצורכי ציבור צריך לקחת בחשבון שיספוג ביקורת ולגלות כלפיה סובלנות. עם זאת, בית המשפט הדגיש בנחרצות כי שמם של נבחרי ציבור אינו הפקר, וכי ייחוס אשמת בגידה לאדם הזקוק לאמון הציבור חוצה את כל גבולות הביקורת המותרת ומהווה לשון הרע מובהקת.

בית המשפט דחה את בקשתו של גנץ לקבלת כפל פיצוי ללא הוכחת נזק, וקבע כי בהעדר כתב הגנה ובלי שנשמעה עמדת הנתבע, לא הונחה תשתית מספקת להוכחת כוונה מיוחדת לפגוע.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסיקות אחרונות בבתי המשפט בישראל המטילות קנסות כבדים על מפיצי פייק ניוז ברשתות החברתיות. בחודשים האחרונים ניתנו מספר פסקי דין דומים בתביעות לשון הרע.