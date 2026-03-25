בעוד המדינות הנורדיות ממשיכות להוביל את הדירוג וקוסטה ריקה מזנקת לצמרת וגם ישראל תופסת מקום של כבוד, דוח האושר העולמי החדש חושף פער מדאיג: צעירים במדינות המערב חווים ירידה חסרת תקדים בשביעות הרצון מהחיים | החוקרים מצביעים על "שימוש כבד" באפליקציות מבוססות אלגוריתמים כגורם מרכזי לעלייה בשיעורי הדיכאון והחרדה, וקוראים למקבלי ההחלטות לפעול לפני שהמשבר יחריף (בריאות)
סרטונו של ראש הממשלה נתניהו בקפה הסטף אתמול ממשיך לעורר הדים | הסרטון שצבר 61 מיליון צפיות, שבא לסתור טענות בדבר "מותו" של ראש הממשלה, רק עורר תיאוריות קונספירציה חדשות | על דבר אחד כולם מסכימים: מדובר בעוד סרטון AI - ויש להם הוכחות ניצחות לכך (חדשות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת פרשת תרומה: יחסי ציבור ופרסום מעשי צדקה וחסד – מה אומרת ההלכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ארה"ב הנפיקה איסור כניסה נגד השר לשעבר בממשלת צרפת ובכיר באיחוד האירופי תיירי ברטון, שלחם נגד תופעות פסולות ברשת | ברטון הוא גם זה ששיגר מכתב התראה למארק צוקרברג על התכנים הבעייתיים לטעמו בפייסבוק | רק לאחרונה נקנס אילון מאסק בקנס בלתי נתפס של 120 מיליון יורו על ידי האיחוד האירופי (חדשות)
אוסטרליה הופכת מחר למדינה הראשונה בעולם שמטילה מגבלת גיל לשימוש ברשתות החברתיות | המהלך מסמן את תחילתו של ניסוי עולמי, שייבחן על ידי מחוקקים המעוניינים לפקח על פעילות ענקיות הטכנולוגיה | ממשלות מדנמרק ועד מלזיה, ואפילו מדינות בארצות הברית, מתכננות צעדים דומים (בעולם)
במהלך תחקירי המחדל של הטבח, צה"ל נדהם לגלות כי מחבלי החמאס הצליחו להשבית טנקים בעוטף עזה ואף ניסו להשתלט עליהם ולהסיעם לרצועה | התברר כי ארגון הטרור אסף במשך שנים פרטי מידע רגיש שהועלו על ידי חיילי צה"ל לרשתות, מידע שבסופו של דבר אפשר לארגון לגבש כוח נוח'בה מיומן, שהודרך כיצד להשבית טנקי מרכבה סימן 4 ואף להפעיל אותם (חדשות, צבא)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)
שנת תשפ"ה הייתה שנת שיא בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית, עם עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022, על פי דו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות והסוכנות היהודית לישראל | בהשוואה לשנת 2023 - מספר התקריות כמעט הכפיל את עצמו, מה שמהווה איום ממשי על בטחון היהודים בעולם (יהדות, בעולם)