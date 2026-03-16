סרטונו של ראש הממשלה נתניהו מעורר הדים חסרי תקדים, כאשר נכון לשעת כתיבת שורות אלו הוא עבר את 61 מיליון הצפיות ברחבי העולם.

במקור, הסרטון נועד להוכיח לעולם כי ראש הממשלה עדיין בחיים, וכי אכן יש לו חמש אצבעות ולא שש, כפי ש"הוכיחו" אי אלה מהצהרה קודמת של ראש הממשלה, עליה נטען כי נוצרה ב-AI. אלא שבמקום לקבור סופית את הטענות בדבר מותו של ראש הממשלה בהפצצה איראנית, הסרטון גרר את ההפך המוחלט. שונאי ישראל וסתם חובבי קונספירציה החלו להוכיח מתוכן הסרטון כי מדובר ביצירת AI נוספת מבית היוצר של ראש הממשלה. האדמו"ר מויז'ניץ-מרכז נגד אירוסין בשיעור א': "ליטאי לא יכול להבין" | מעייריב איצלה כץ | 09.04.26 בתגובות השונות הוכיחו מומחים מטעם עצמם כי מדובר כאמור ביצירת בינה מלאכותית, מאחר וכוס הקפה של נתניהו אינה נשפכת בזמן שהוא מטה אותה.

הסרטון שהםיצו בלשכת נתניהו

אחרים הוכיחו כי אכן מדובר ביצירת בינה מלאכותית בגלל "בעיה" לטענתם באוזנו של ראש הממשלה או חוסר סימטריה בין שתי אוזניו.

עוד נטען כי הקופה הרושמת אינה מראה את התאריך הנכון, או עיוותים לטענתם בכיתוב. אחרים טענו כי בשלב מסוים נתניהו "לא מצליח" להכניס יד לכיס, מה שמוכיח מעל לכל ספק לדבריהם כי מדובר ביצירת AI.

כותב אחד, יצירתי במיוחד, "הוכיח" כי מדובר ביצירת בינה מלאכותית על בסיס סרטון ישן בזמן הקורונה, והוכיח זאת ממסכת הקורונה שעטה אחד מאנשי השב"כ האמון על ביטחונו האישי של נתניהו...