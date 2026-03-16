סרטונו של ראש הממשלה נתניהו בקפה הסטף אתמול ממשיך לעורר הדים | הסרטון שצבר 61 מיליון צפיות, שבא לסתור טענות בדבר "מותו" של ראש הממשלה, רק עורר תיאוריות קונספירציה חדשות | על דבר אחד כולם מסכימים: מדובר בעוד סרטון AI - ויש להם הוכחות ניצחות לכך (חדשות)
דרמה משפטית בלונדון: ארגון "הבונים החופשיים" עתר לבית המשפט נגד דרישת המשטרה לחשוף שוטרים החברים במסדר הסודי | האם חובת ההצהרה החדשה היא צעד למניעת שחיתות או פגיעה בוטה בחופש הדת ובזכויות האדם של השוטרים? (חדשות בעולם)
שישה מועמדים ממפלגת הימין הקיצוני AfD בגרמניה נפטרו לאחרונה, סמוך לבחירות המקומיות במדינת נורדריין-וסטפאליה | המשטרה שוללת חשד לפלילים, אך ברשתות נפוצות תיאוריות קונספירציה | במפלגה נשמעו קולות הקוראים לבדיקה, לצד ניסיונות להרגיע | למרות הסערה, התמיכה ב-AfD ממשיכה לעלות, והמפלגה צפויה להתחזק בבחירות הקרובות (בעולם)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)