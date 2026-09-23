מלון יוקרה ישלם 158 אלף ₪ לילד שנפצע

חופשה משפחתית במלון יוקרה בטבריה הסתיימה באסון כואב ובהליך משפטי ממושך. ילד בן שלוש וחצי שהגיע למועדון הילדים המפוקח במלון "לאונרדו קלאב" בטבריה נפל ממגלשה וסבל משבר קשה במרפקו – בזמן שהמשגיחה כלל לא הייתה במקום. כעת, לאחר שנים של הליכים, בית המשפט קבע כי המלון נושא באחריות מלאה ויפצה את המשפחה בסכום כבד.

השופט קייס נאשף מבית משפט השלום בתל אביב דחה את רוב טענות ההגנה של מלונות פתאל, וקבע כי המלון לא הצליח להוכיח שהיה שילוט המחייב השגחת מבוגר לילדים מתחת לגיל שש בזמן האירוע. בית המשפט ציין לרעה את העובדה שהמלון בחר שלא להזמין את המשגיחה לעדות ולא הציג דוח אירוע רשמי – מהלך שנתפס כניסיון להימנע מאחריות.

האירוע התרחש כאשר הילד שהה עם הוריו במלון וביקר במועדון הילדים הייעודי. אם הילד העידה כי הודיעה למשגיחה שהיא יוצאת לזמן קצר לצורך הנקה, וכשחזרה גילתה את האסון – המשגיחה נעדרה מהשטח והילד נפל מהמגלשה. הפציעה גרמה לשבר במרפק שדרש טיפול רפואי ממושך.

מלונות פתאל ניסתה להתנער מאחריות וטענה כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר של שמונה שנים, וכי במקום הוצב שילוט המחייב השגחת מבוגר. אולם השופט דחה את הטענות וקבע כי המלון לא הוכיח שהשילוט אכן היה במקום בזמן האירוע. בית המשפט גם ציין לרעה את אי-הזמנת המשגיחה לעדות ואת היעדר דוח אירוע רשמי.

בסיום ההליך המשפטי, בית המשפט קבע את נכותו הרפואית והתפקודית של הקטין על 5%, ופסק לזכותו פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות עתידי, הפסדי פנסיה, הוצאות רפואיות, עזרת הזולת וכאב וסבל. הסכום הכולל שנפסק הועמד על 158,750 שקל, בצירוף שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט ו-5,000 שקל נוספים בשל התנהלות דיונית פסולה של ההגנה.

יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי להורים הייתה אחריות מסוימת – רשלנות תורמת – ולכן הם ישפו את המלון בשיעור של 30% מהסכומים שישולמו מכוח פסק הדין. הכספים יופקדו עבור הקטין בהתאם להנחיות בית המשפט.