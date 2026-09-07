בית המשפט בתל אביב ( צילום: © דוברות הרשות השופטת )

בית משפט השלום בתל אביב הוציא השבוע פסק דין נוקב נגד גופי תקשורת שפרסמו האשמות חמורות כלפי יועצת תקשורת. השופט ישראל פת קבע כי מספר טענות קשות שהופצו נגד יוספה ברק לא היו מבוססות על עובדות, וחייב את ערוץ 14 ואת העיתונאי נתי לנגרמן בתשלום פיצוי משותף בסך 100 אלף שקל.

הפרשה החלה בתקופת הקורונה, כאשר התנהל ויכוח ציבורי סוער סביב מדיניות החיסונים ופעילות משרד הבריאות. במסגרת זו פרסם לנגרמן בערוץ 14 ובפלטפורמות נוספות מספר טענות חמורות כלפי ברק, ובהן האשמות על ניתוק מכוון של קשר משפחתי ועל איומים כביכול על שופטים בכירים. מצדם טענו הנתבעים כי הדברים נכללים במסגרת הגנות חוק הסבירות, וכי הם נועדו להגיב לפעילותה הציבורית של ברק. לטענתם, הפרסומים היו חלק מדיון ציבורי לגיטימי בנושא רגיש. הבחנה ברורה בין הפרסומים השונים ליברמן שלח התראה לפעיל ליכוד בבלי | 31.08.26 הפרשן ישלם: מילה אחת עלתה לו 29 אלף שקל יהודה פנחסי | 03.09.26 בפסק דין מפורט, ערך השופט פת הבחנה ברורה בין הפרסומים השונים. בעוד שחלק מהטענות הקשורות להטרדת משפחת אלרעי פרייס נמצאו מבוססות על החלטות שיפוטיות קודמות, שאר ההאשמות לא הוכחו כלל. בעיקר, טענות האיומים על מערכת המשפט לא הובאה להן כל תשתית עובדתית מוצקה. השופט קבע כי הנתבעים לא הצליחו להוכיח את האשמותיהם החמורות, וכי התנהלותם לא עמדה בסטנדרטים הנדרשים מעיתונות אחראית. לבסוף, תוך התחשבות בהסרת הפרסומים ובהיקף התפוצה, חויבו הערוץ והעיתונאי לשלם פיצוי משותף של 100 אלף שקל. הפסיקה מצטרפת לתקדימים אחרונים בנוגע לאחריות תקשורתית ולגבולות הביקורת הציבורית המותרת.

התביעה נכשלה ( צילום: הופק על ידי AI )

פסק הדין מצטרף לשורה של פסיקות אחרונות שבהן נקבע כי גופי תקשורת חייבים לעמוד בסטנדרטים מחמירים לפני פרסום האשמות חמורות, במיוחד כאשר מדובר בטענות העלולות לפגוע באופן משמעותי במוניטין ובשם הטוב של אנשים.