גנב קופות צדקה ( צילום: באמצעות AI )

פרשה חמורה שהתרחשה בבית הכנסת "אבני החושן" בעכו הסתיימה בפסק דין שעורר דיון ציבורי בשאלת האיזון בין הרתעה לבין שיקולי ענישה אחרים. הנאשם, אב לשני ילדים בשנות השלושים לחייו, הודה בפריצה כפולה למקום, ריקון קופות צדקה וגניבת ציוד בשווי אלפי שקלים.

האירועים התרחשו בחורף השנה הנוכחית, כאשר בשני לילות עוקבים הגיע הנאשם לחצר בית הכנסת בשעות הלילה המאוחרות. בשתי ההזדמנויות חדר פנימה דרך חלון מטבחון שלא היה נעול, וביצע מעשים פליליים שפגעו ברכוש הציבור ובכספי הצדקה המיועדים לנזקקים. במהלך הפריצות עבר הנאשם בין קופות הצדקה השונות, רוקן את תכולתן ופרץ חלקן באמצעות כלי קהה, תוך גרימת נזקים למקום. באחד הלילות לקח גם סכום של חמישים שקל מתיק אישי של אחד מגבאי בית הכנסת. בלילה השני, מלבד גניבת כספי הצדקה, נטל עמו רמקול גדול השייך לבית הכנסת, ששוויו מוערך בכאלף וחמש מאות שקל.

מעצר ( צילום: דוברות שב"ס )

עמדות הצדדים: בין דרישה למאסר לבקשה להקלה

במסגרת הטיעונים לעונש, עמדת התביעה הייתה נחרצת. נציגת המדינה הדגישה את הפגיעה החמורה בזכות הקניין, בשלום הציבור ובתחושת הביטחון, ודרשה מבית המשפט לקבוע מתחם ענישה של חמישה עשר עד עשרים ושישה חודשי מאסר בפועל. התביעה הדגישה כי הנאשם הורשע בעבר ארבע פעמים בעבירות רכוש ואלימות, ולכן יש להחיל עליו עונש מחמיר.

מנגד, ההגנה ביקשה מבית המשפט להתחשב במצבו האישי של הנאשם, אב לשני ילדים בשנות השלושים שעבד כגנן לפני מעצרו. הסנגור טען כי עסקיו קרסו, מצבו הכלכלי והרפואי של בני משפחתו הידרדר, וכי הסכומים שנגנבו מקופות הצדקה הסתכמו במאות שקלים בודדות. עוד צוין לזכותו כי הודה מיד בתחילת ההליך, חסך זמן שיפוטי, וכי גם נציג הנפגעים לא ביקש להחמיר עמו.

הנאשם עצמו הביע חרטה עמוקה במהלך הדיון ואמר לשופט: "זה גועל נפש מה שעשיתי וזה לא יחזור לעולם, אני רוצה ללכת בדרך הטובה. אני ממש מתחנן".

שיעור תורה בבית כנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

פסק הדין: עבודות שירות וקנס כספי

השופט וויליאם חאמד קבע בפסק דינו כי עבירות התפרצות למקומות תפילה טומנות בחובן סיכון גבוה להתלקחות אלימה ולפגיעה חמורה בקניין. לאחר ששקל את הפסיקה ואת נסיבות המקרה, קבע השופט מתחם ענישה של ארבעה עד שמונה עשר חודשי מאסר בפועל.

בית המשפט ציין כי לא הוצגה תשתית ראייתית המצדיקה חריגה ממתחם הענישה מטעמי שיקום, שכן לא הוגש תסקיר שירות מבחן המעיד על סיכוי ממשי לכך. יחד עם זאת, נלקחו בחשבון הודאתו המוקדמת של הנאשם, חרטתו, והתקופה הארוכה שבה שהה במעצר ובאיזוק אלקטרוני.

בסופו של דבר, גזר השופט על הנאשם תשעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות בקריית הספורט החדשה בנהריה. לכך נוספו מאסרים מותנים – שמונה חודשים ושלושה חודשים למשך שלוש שנים – קנס כספי בסך ארבעת אלפים שקל, והתחייבות כספית של חמשת אלפים שקל להימנע מעבירות דומות בעתיד.

פסק הדין משקף את המאבק המתמיד בין הצורך בהרתעה ובהגנה על מקומות ציבוריים לבין שיקולי שיקום והתחשבות בנסיבות אישיות. המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין בעבירות רכוש שבהם בתי המשפט נדרשים לאזן בין חומרת המעשה לבין סיכויי השיקום של הנאשמים.