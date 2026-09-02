עימות חזיתי בין המשרד לשירותי דת למערך הייעוץ המשפטי לממשלה: שעות ספורות לאחר שלשכת היועצת המשפטית הודיעה כי יש לדחות את הכנס העיוני לזכר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל עד לאחר מועד הבחירות, משיב מנכ"ל המשרד, יהודה אבידן, במכתב תגובה חריף במיוחד שנשלח היום (יום ד') ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה.

במכתב, שנוסח בלשון חריפה יוצאת דופן, דחה אבידן מכל וכל את הנימוקים המשפטיים של לשכת היועמ"שית והגדיר את ההצעה לדחיית האירוע כ"חסרת ערך". המנכ"ל תקף בחריפות את מה שהוא מכנה "ניתוק מוחלט" של המערך המשפטי ממסורת ישראל ומהבנת מהותם של ימי אזכרה.

"זיכרון הוא ולא שכחה"

"הנימוקים המשפטיים שהועלו במכתבכם מעידים על ניתוק מוחלט ועל חוסר הבנה בסיסי במהותו של מנהג ישראל בציון מועדים בכלל וימי אזכרה בפרט", פתח אבידן את מכתבו. הוא הוסיף בחריפות: "יום זיכרון כשמו כן הוא – זיכרון הוא, ולא שכחה! הצעתכם לדחות את האירוע לאחר יום ההילולא היא בבחינת 'אתרוגים אחרי סוכות'".

המשפט האחרון, המשווה את דחיית האזכרה לאתרוגים שאינם בני שימוש לאחר חג הסוכות, הפך לכותרת המרכזית של המכתב ומבטא את עומק התסכול במשרד מההתערבות המשפטית באירוע בעל משמעות דתית ותורנית.

"הקדמנו לבקשתכם וקיבלנו זיגזג"

אחת מטענותיו המרכזיות של המנכ"ל נוגעת למגעים המוקדמים שהתקיימו בנושא. לטענת אבידן, המשרד כבר נעתר לדרישת הייעוץ המשפטי הפנימי להרחיק את האירוע מיום הבחירות, והסכים להקדימו בכשבוע ימים לפני יום הפטירה המקורי שחל בג' בחשוון.

"לאחר התייעצות עם פוסקי הלכה, ניתנה הסכמת המשרד להקדים את אירועי הזיכרון כדי למנוע לזות שפתיים", כתב אבידן במכתבו. "יועמ"שית המשרד אף הנפיקה חוות דעת חיובית. צר לנו להיווכח כי לאחר שפעלנו במדויק לפי ההנחיות וההסכמות, אנו נענים בחוסר גיבוי משפטי שמשמש ככלי לנגח אותנו ולבטל את האירוע".

לצד הנימוק המהותי, הצביע המנכ"ל גם על חסם טכני המרוקן מתוכן את דרישת היועמ"שית: האולמות שיועדו לכנסים תפוסים על ידי ועדת הבחירות המרכזית לתקופה של כשבועיים לאחר יום הבוחר. המשמעות המעשית של הדחייה, הדגיש אבידן, היא קיום האירועים כחודש ימים לאחר יום השנה – דבר המנוגד לכוונת המחוקק ולדברי ההסבר לחוק הנצחת הרב.

התקפה על דרישת ביטול ההפרדה

במכתבו התייחס אבידן גם למחלוקת סביב מתכונת האירוע, ומתח ביקורת חריפה על ההתערבות באופיו התורני של הכנס: "הניתוק בא לידי ביטוי גם בדרישותיכם לביטול ההפרדה המגדרית באירוע בעל אופי דתי-תורני מובהק, דרישה המנותקת לחלוטין ממורשתו של מרן זצוק"ל".

המנכ"ל הדגיש והתחייב כי "באירוע לא ייכללו כל תכנים פוליטיים או מפלגתיים, והוא יוקדש כולו לתורה, הלכה ומורשת". דבריו מגיעים על רקע ההתעקשות של לשכת היועמ"שית כי הכנס העיוני יידחה עד לאחר יום הבחירות.

"איפה ואיפה" באכיפה

לסיום, הפנה אבידן אצבע מאשימה כלפי מה שהוא מכנה אכיפה בררנית של הנחיות תקופת הבחירות. "מדוע טקסים ממלכתיים אחרים הממומנים על ידי המדינה, כגון יום ההנצחה לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל, אירועי מרכז רבין או אירועים בבית הנשיא – שאינם בעלי אופי דתי וניתן לדחותם בקלות – מתקיימים כסדרם, בעוד שדווקא מאירוע תורני נדרשת דחייה או ביטול?", תהה המנכ"ל.

השאלה הרטורית מצטרפת לשורה של טענות שהעלתה תנועת ש"ס במכתבה המשפטי ליועמ"שית, בו נטען כי החלטת הדחייה מנוגדת לחוק הכנסת המפורש להנצחת זכרו של מרן זצוק"ל, וכי הנחיה מנהלית אינה יכולה לבטל חובת חוק.

אבידן חתם את מכתבו בדרישה ברורה: לאשר לאלתר את קיום ימי העיון במתכונת ובתאריכים שסוכמו מראש, שבוע לפני מועד האזכרה המקורי. כעת נותר לראות האם לשכת היועמ"שית תיעתר לדרישה או תעמוד על עמדתה המשפטית.