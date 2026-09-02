איש התקשורת והפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, הנחשב לאחת הדמויות הבכירות בימין וממקורביו הבולטים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם הבוקר (יום רביעי) טור תקיף במיוחד שבו הפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ותא"ל במיל' עופר וינטר. ברדוגו האשים את השניים בהימור מסוכן על עתיד מחנה הימין, על רקע סירובם להצטרף לאיחוד כולל לקראת הבחירות.
בפתח דבריו התייחס ברדוגו לאיחוד הטכני שעליו הוכרז השבוע בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית, לבין משה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות. "הסיפור הגדול באמת הוא גוש הימין", כתב ברדוגו, "ראינו אתמול את בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מגלים בגרות ואחריות ומתאחדים בבלוק טכני. זהו צעד קריטי, כי אנשים לא מבינים את החשיבות העצומה של החיבורים האלו לניצחון הימין".
"משחקים ברולטה על החיים שלנו"
מכאן עבר ברדוגו למתקפה חסרת תקדים על יו"ר עוצמה יהודית. "השיקולים של בן גביר, כך נראה, הם על גבול הילדותיים וחוסר האחריות", כתב, "הוא עסוק בסקרים אמריקאיים ובהצהרות, אבל הוא שוכח את הלקח המר מ-2019". ברדוגו הזכיר כי אז, בגלל ריצה נפרדת של בנט, שקד ופייגלין, הימין איבד שבעה מנדטים שלמים - תוצאה שהובילה לחמש מערכות בחירות, להקמת ממשלת לפיד-בנט עם האחים המוסלמים, ובסופו של דבר לאירועי השבעה באוקטובר.
בדבריו החריפים כרך ברדוגו גם את עופר וינטר יחד עם בן גביר, והאשים את השניים בהימור מסוכן. "בן גביר ועופר וינטר משחקים כרגע ברולטה על החיים שלנו", כתב, "הם מתנהגים כ'גמבלרים' שמהמרים בקובייה על גורל העם היהודי. אם הם לא יתעשתו וייכנסו לאירוע של איחוד הכוחות, הם יהיו חתומים על הפסד הימין בבחירות הקרובות".
"לסיים את סאגת גוטליב - הליכוד נפגע"
בנוסף לביקורת על התנהלות מפלגות הימין, התייחס ברדוגו גם לטלטלה הפנימית בליכוד סביב חברת הכנסת טלי גוטליב והאפשרות שתחבור לעוצמה יהודית. "בליכוד, אנחנו עדים למאבק חריג סביב טלי גוטליב", כתב, "יש מי שאומר שצריך לסיים את הסאגה הזו ולאפשר לה לעבור לעוצמה יהודית, כי הפיגוע הפוליטי הפנים-ליכודי הזה פשוט לא עושה טוב למפלגה".
ברדוגו הוסיף כי בלשכת ראש הממשלה אולי אומרים שהם לא בתמונה, אך גוטליב צריכה לקבל החלטה. "האם היא פועלת מתוך אילוצים שאנחנו לא מכירים? בכל מקרה, הליכוד נפגע, ואת האירוע הזה היה צריך לסיים כבר אתמול", סיכם.
דבריו של ברדוגו מגיעים על רקע מתיחות גוברת במחנה הימין לקראת הבחירות. בימים האחרונים חתמו סמוטריץ' ופייגלין על הסכם לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני, תוך שהם קוראים לשאר המפלגות להצטרף למהלך. בן גביר, לעומת זאת, דחה את הקריאות להתאחדות והציב אולטימטום לליכוד בעניין גוטליב, תוך שהוא מאיים להתחיל להודיע למועמדי עוצמה יהודית על מיקומם ברשימה.
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