קונסורציום מדעי בינלאומי בשם HiRISK פרסם בסוף השבוע דו"ח חקירה על האסון הקטלני באזור הגבול שבין נפאל לסין. על פי הממצאים, הקרחון שהתמוטט וגרם למפולת ולשיטפונות קשים הציג סימני אזהרה בימים שקדמו לאסון. החוקרים ציינו כי "בבחינה רטרוספקטיבית, ניתן היה לזהות מספר אינדיקציות מקדימות" - ביניהן שינוי צבע של מי ההפשרה לחום וסדק שהתפתח והגיע עד לסלע הבסיס.

הדו"ח מציין כי מערכות התרעה מתקדמות יותר לאורך נתיבי הזרימה היו עשויות להציל "מספר ניכר של נפשות". יחד עם זאת, מומחים מדגישים את הקושי בניטור האזור. אוסטין לורד, חוקר בכיר במכון סטימסון, הסביר כי "כמעט שלא הייתה אפשרות לזהות את האירוע מבעוד מועד - הוא התרחש באזור שאינו נגיש לתצפית... מה שהופך את הגילוי לכמעט בלתי אפשרי". לורד הדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה בין המדינות הגובלות.

במקביל, מספר ההרוגים באסון ממשיך לעלות ועומד כעת על למעלה מאלף נפש - 987 בנפאל ו-16 בסין. גורמים רשמיים מדווחים כי למעלה מ-4,400 בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים בשתי המדינות. צוותי החילוץ פועלים להגיע לכ-900 פועלים הלכודים במנהרות של תחנות כוח הידרו-אלקטריות בנפאל.

בשל המספר הרב של נפטרים שטרם זוהו, החלו הרשויות בנפאל לקבור מאות גופות בקברים קיבוציים. במקביל, משרד משאבי המים הסיני הוציא אזהרה כי קרחונים נוספים באזור "עלולים עדיין להתמוטט, דבר היוצר סיכונים משמעותיים". בצד הסיני דווח על 546 נעדרים, אך זרימת המידע מהאזור איטית. בתגובה לביקורת על העדר שקיפות, מסר דובר משרד החוץ הסיני כי ארצו "מפרסמת מידע באופן גלוי, שקוף ובזמן אמת".