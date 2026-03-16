דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת (בעולם)
קרחון ענק שהתנתק מאנטארקטיקה לפני כ־40 שנה, ונחשב לאחד הקרחונים הגדולים ביותר שנעקבו אי־פעם על ידי מדענים, נמצא על סף התפרקות | בנאס״א ציינו כי הקרחון נראה כאילו ״נפתח בו סדק״, כאשר משקל מי ההפשרה שנאגרו על פניו יוצר לחץ בקצוות הקרחון, עד כדי אפשרות ל״התפוצצות״ מקומית של השוליים (בעולם)
דו"ח חדש חושף כי יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד | קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה | בוועידת האקלים בברזיל - התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים (חדשות, טבע)
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)