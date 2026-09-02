שלטונות גרמניה פרסמו השבוע האשמה רשמית כלפי רוסיה בקשר לאירוע ביטחוני חמור שהתרחש בתחילת חודש אוגוסט האחרון בנמל התעופה לייפציג/האלה. לפי הממצאים שהוצגו על ידי שר הפנים אלכסנדר דובראינדט ושר החוץ יוהאן ודפול בבירה ברלין, מדובר בניסיון תקיפה מתוכנן באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים נושאי חומר נפץ, שהתרחש ב-4 באוגוסט 2026.

על פי הממצאים המודיעיניים והחקירתיים שהוצגו, היעד המיועד היה מטוסי מטען השייכים לחברת תעופה אוקראינית שהיו חונים באזור. החוקרים זיהו שלושה רחפנים שהיו מעורבים באירוע: הראשון, שנשא מטען חבלה, אותר באזור המאובטח בסמוך למטוסים, אך החומר הנפץ לא התפוצץ עקב תקלה טכנית במנגנון ההפעלה. רחפן נוסף התנגש באותו לילה במטוס מטען של חברת DHL בזמן המראתו וגרם לנזק מוגבל, ורחפן שלישי נמצא כעשרה ימים מאוחר יותר בשטח פתוח בקרבת נמל התעופה.

בהצהרתו, ציין שר הפנים דובראינדט כי "גרמניה היא יעד יומי למלחמה היברידית", והוסיף שהאירוע מתיישב עם "דפוס מוכר של המבצעים ההיברידיים של רוסיה באירופה". שר החוץ ודפול הודיע כי שגריר רוסיה זומן למשרד החוץ לשיחת נזיפה, תוך הדגשת חומרת המקרה.

בתגובה לאירוע, הודיעה גרמניה על מספר צעדים: סגירת הקונסוליה הרוסית בעיר בון החל מ-18 בספטמבר 2026, פינוי המוסד הרוסי למדע ולתרבות בברלין, החמרת הבדיקות הביטחוניות לאזרחים רוסים הנכנסים לגרמניה, הגברת הלחץ על צי הספינות הרוסי, ותמיכה בחבילת הסנקציות ה-22 של האיחוד האירופי.

מנהיגים מערביים הביעו תמיכה בגרמניה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר: "התקפות היברידיות אלה מתרבות באירופה. הן אינן יכולות להישאר ללא מענה", והוסיף: "מול הסלמה זו, עלינו להיות מאוחדים, נחושים ולחזק את תמיכתנו באוקראינה. צרפת תמשיך למלא את חלקה המלא".

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני הבהירה: "הביטחון של בעלות בריתנו הוא הביטחון של כולנו. ניסיונות להפחיד אותנו או לתקוע טריז בין בעלות הברית לא יצלחו: פעולות היברידיות נגד כל אחת מאיתנו הן עניין שמעסיק את כולנו, ויענו בתגובה מאוחדת".

ראש ממשלת קנדה מארק קרני ציין: "תקיפת מטוס מטען אוקראיני על אדמת גרמניה הייתה ניסיון שערורייתי של רוסיה להחליש את הנחישות ואת ההגנה הקולקטיבית שלנו – והוא ייכשל. התמיכה שלנו באוקראינה מול התוקפנות הרוסית היא בלתי נדלית".

במוסקבה נדחו ההאשמות הגרמניות בתוקף. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס לתגובה הגרמנית ואמר: "אני חושב שזו טעות נוספת, רצינית", והוסיף כי "לדעתי זה עומד בניגוד מובהק לאינטרסים של העם הגרמני".

דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה צוטטה בסוכנות הידיעות הרוסית טאס כשהיא דוחה את ההאשמות כ"עילה מופרכת ומבושלת" והבטיחה "תגובה הולמת" מצד מוסקבה.