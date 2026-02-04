אוקראינה תצטייד ב-1,500 ערכות JDAM-ER בעסקת ענק של 373 מיליון דולר מול תאגיד בואינג. החימוש המדויק יהפוך פצצות סובייטיות ישנות ל"טילים חכמים" המסוגלים להשמיד מפקדות, גשרים ומאגרי תחמושת בעומק השטח הרוסי בטווחים חסרי תקדים (תקיפה והגנה)
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
ארה"ב אישרה מכירת 100 טילי "הלפייר" מתקדמים לדנמרק לחיזוק ההרתעה מול רוסיה | הטילים, בעלי יכולת ניווט עצמאית ופגיעה מדויקת בכל תנאי מזג אוויר, יעניקו לצבא הדני הגנה עוצמתית בגבולותיו היבשתיים והימיים בצל המתיחות הגוברת באירופה (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)
בתגובה לפריסת טילי ה"אורשניק" הרוסיים בבלארוס, הפנטגון מתכנן להציב בגרמניה נשק שובר שוויון שחודר כל מערכת הגנה ומשנה את מאזן האימה העולמי | 'הנשר האפל' הטיל ההיפרסוני של ארה"ב שמסוגל להכות במוסקבה תוך פחות מ-20 דקות ובמהירות של מאך 17 (חדשות צבא)
בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהם התובע שונא ישראל כרים חאן, בתגובה ישירה לצווי מעצר שהוצאו נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בגין גירוש ילדים אוקראינים (חדשות בעולם)
מתקפת טילים וכטב"מים רוסית מסיבית פגעה ב־25 אתרי אנרגיה ברחבי אוקראינה, וגרמה להשבתות חשמל נרחבות ולמותם של שבעה בני אדם | מיליונים נותרו ללא חשמל | זלנסקי האשים את פוטין ב"מלחמה היברידית באירופה" וקרא לנאט"ו לספק מערכות פטריוט נוספות (בעולם)
דרישת נשיא רוסיה לעסקת שלום עם ויתור אוקראיני על שטחים מרכזיים מעוררת דאגה באירופה, בעוד זלנסקי יוצא מהפגישה ללא סיוע צבאי נוסף | לפי דיווחים, פוטין דרש מטראמפ כי אוקראינה תוותר על שליטה מלאה במחוז דונצק כתנאי להפסקת הלחימה, אך טראמפ נמנע מלהביע תמיכה או התנגדות חד־משמעית (בעולם)
לאחר הפסגה בין טראמפ לפוטין, שלא הביאה להתקדמות בכל הנוגע לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רוביו הבהיר כי אוקריאנה לא תעשה וויתורים גדולים | לדבריו “הם אינם מוכנים לוותר על כך, ואף אחד לא לוחץ עליהם לעשות זאת" (בעולם)
ראש המשלחת הרוסית לשיחות התיווך עם אוקראינה בטורקיה הצהיר כי מפגש פסגה בין המנהיגים יתקיים רק אם יושגו הסכמות מראש ויבשילו תנאים להסדרה | במקביל: בוצעו חילופי שבויים רחבים בין הצדדים, ורוסיה הציעה הפסקות אש ומסירת גופות חיילים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתוסכל מהקיפאון במגעים בין מוסקבה לקייב בנושא הפסקת האש במלחמה | בבית הלבן משוכנעים שפוטין מושך את הזמן והיום טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי נשיא רוסיה משחק באש | בתגובה הזהיר אותו נשיא רוסיה לשעבר מדבדב, מפני מלחמת עולם שלישית שעשויה לפרוץ בין המעצמות (חדשות, בעולם)