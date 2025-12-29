דרמה בבג"ץ: השופטת דפנה ברק-ארז הורתה להוציא מהאולם את סגן השר אלמוג כהן, לאחר שפרץ לדברים בדיון על דוחות המבקר. "יש להצטער על הפרת הסדר", נזפה השופטת, בעוד שדווקא את ח"כ טלי גוטליב, שביקשה רשות דיבור, היא שיבחה (בארץ, חוק ומשפט)
לאחר שחשפה את זהותו כאיש שב"כ וטענה ששוחח עם יחיא סינוואר לפני השבעה באוקטובר, א', בעלה של שקמה ברסלר, דורש שח"כ טלי גוטליב תתקן, תתנצל ותביע נכונות לפצות אותו בטרם יפנה לערכאות משפטיות | גוטליב הגיבה: "לא מטילים עליי אימה, יש לי חסינות מהותית, ד"ש חם ממשפט קסטנר" (בארץ)
תגובות סוערות מימין ומשמאל לבקשת החנינה של נתניהו מהנשיא הרצוג | שר הביטחון כץ: "היחידה לסיים את הקרע העמוק שמלווה את החברה הישראלית כעשור" | יאיר לפיד: לא לתת בלי "הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים" | ואיך הגיבה טלי גוטליב? (חדשות, פוליטי)
בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ | העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" | בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)
טונים גבוהים בדיון בבג"ץ על אפשרות מפגש של חברי כנסת עם מחבלים בבתי הכלא בישראל | לפחות 7 הוצאו מהאולם, כולל אם שכולה וחברת הכנסת טלי גוטליב | יצחק עמית: "אין בית משפט עם תופעה כזו" | אישה מהקהל השיבה לו: "גם כמוך אין" (משפט)
שר הביטחון עונה ליועמ"שית שדרשה שיקדם הגשת כתב האישום נגד ח"כ גוטליב , בסוגית חישפת איש השב"כ: "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה ממך, היא דרך מגונה המעידה על מגמתיות והיעדר ענייניות" (פוליטי)
חברת הכנסת טלי גוטליב חשפה היום את הצביעות של האופוזיציה וחלק מחברי הקואליציה, המבקשים להטיל סנקציות חסרות תקדים בתולדות מדינת ישראל על קבוצת אוכלוסייה שלמה | "לערבים מיפו הייתם עושים את זה?!" הטיחה גוטליב בוועדה (חרדים)
ההתנהלות של ח"כ יולי אדלשטיין בסוגיית חוק הגיוס, מה שגרם בסופו של דבר לפרישה של 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' מהממשלה, זוכה להתקפה קשה מצדה של ח"כ טלי גוטליב: "בשיאה של מלחמה מעז אדלשטין שוב ושוב לפגוע בחוסנה של הממשלה ותוך כך במורל לוחמינו עזי הרוח" (פוליטי)
בהודעת פרקליטות המדינה נמסר כי גוטליב חשודה בעבירה על חוק השב"כ לאחר שחשפה מידע חסוי – וסירבה להתייצב פעמיים לחקירה במשטרה |טלי גוטליב: כפי שלא התייצבתי לחקירה כך אין בדעתי להתייצב לשימוע! היועמשי״ת מוזמנת לפעול כרצונה ואני אעמוד על חסינותי בוועדת הכנסת שם צפויים חברי הכנסת לקבל את עמדתי (בארץ)