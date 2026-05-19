חברת הכנסת טלי גוטליב (ליכוד) הודיעה היום (שלישי) כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה לה על הגשת כתב אישום נגדה. ההודעה מגיעה בעקבות חתימתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על תעודת החיסיון בפרשה שבמרכזה חשיפת זהותו של בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

"מחיאות כפיים סוערות למיארה", כתבה גוטליב בהודעתה. "הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון". חברת הכנסת הבהירה כי בדעתה לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידה.

"עלי כידוע לא מטילים אימה", הוסיפה גוטליב בנימה מתריסה. לדבריה, כתב האישום טרם נשלח אליה, אך היא סומכת על מיארה שתקרא אותו בקרוב "אצל אחד משופרותיה".

כזכור, לאחרונה חתם שר הביטחון כ"ץ על תעודת החיסיון בפרשה, צעד שעורר סערה פוליטית. גוטליב יצאה אז למתקפה חריפה נגד השר, וטענה כי הוא "הגיש את הראש שלי על מגש של כסף" ו"נעץ סכין בגבי ובגב אנשי הליכוד הימניים".

הפרשה התלקחה לאחר שגוטליב חשפה בכנסת פרטים על בעלה של ברסלר, צעד שעורר ביקורת חריפה. משרד הביטחון טען כי החתימה על תעודת החיסיון נבעה משיקולים ביטחוניים בלבד, לאחר שנערכה בדיקה פנימית מקיפה בשב"כ בהנחיית ראש השירות דוד זיני.

יצוין כי על פי 'הלכת פנחסי ודרעי' אם חסינותה של גוטליב תוסר, ספק גדול אם תוכל לכהן כשרה בממשלה הבאה.