יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם הבוקר (ראשון) טור מיוחד בו הוא מציג חזון אידיאולוגי מפורט לקראת הבחירות המתקרבות. בטור, שמגיע על רקע דיונים על איחודים פוליטיים במחנה המרכז-שמאל, מבקש לפיד להציג תשובה לשאלה "בעד מה אתם?" - מעבר לסיסמה "רק לא ביבי".

"כולם מדברים על איחודים וטקטיקות. זה חשוב, אבל המפתח הגדול לנצחון בבחירות נמצא במקום אחר", כתב לפיד בפתיחת הטור. לדבריו, "לא מדברים עליו כי הוא מורכב ולכולם נדמה שבעידן הטיקטוק אי אפשר לדבר ברצינות. אני מציע בזהירות את הרעיון שכולם טועים".

יו"ר האופוזיציה טען כי הוא פוגש מדי יום אנשים - רבים מהם צעירים - "שרעבים לשיח אחר לגמרי. הם רוצים להקשיב, ולהגיד, ולהתווכח, והם מחכים למנהיגות שתתייחס אליהם ברצינות". לדבריו, "הם מבינים גם שאי אפשר לנצח מערכת בחירות בלי אידיאולוגיה שאפשר להתייצב מאחוריה".

"סדר עדיפויות" - המסר המרכזי

לפיד סיכם את החזון האידיאולוגי שלו בשתי מילים: "סדר עדיפויות". לטענתו, "בכל אחד מתחומי החיים המרכזיים שלנו, ממשלת ישראל הנוכחית משקיעה את המשאבים והמאמץ שלה במקומות הלא נכונים. אנחנו צריכים ויכולים להציע סדר עדיפויות הפוך לגמרי".

בתחום הכלכלה, תקף לפיד את ההשקעה ב"השתמטות החרדית". "מעל 60 מיליארד שקל בשנה מתבזבזים על קצבאות, מעונות יום, גנים, סעד, מימון של ישיבות ואברכים שלא מתגייסים ולא יוצאים לעבוד", כתב. לעומת זאת, הוא הציע להשקיע "בציבור היצרני והעובד שמחזיק את המדינה בחיים".

בתחום הבטחון, טען לפיד כי "הממשלה הנוכחית אינה משקיעה במרכיבים הקריטיים ביותר של הבטחון הלאומי: היא פירקה את המל"ל, לא כתבה תפיסת בטחון לאומי מסודרת, הצבא מתנהל בלי תוכנית עבודה רב-שנתית". הוא הציע "לגייס את החרדים כדי להקל על המילואים" ו"למקד משאבים בחיזוק הצבא והמשטרה".

חינוך, דת ומדינה ומדיניות חוץ

בתחום החינוך, הבהיר לפיד כי "בתי ספר שלא מלמדים ליב"ה לא יקבלו שקל אחד מהמדינה. החינוך הממלכתי יקבל את עיקר המאמץ והמשאבים". בנושא דת ומדינה, הוא הציע: "יהיו בישראל נישואין אזרחיים ותחבורה ציבורית בשבת בישובים חילוניים".

בתחום המדיני, תקף לפיד את הממשלה על כך ש"הפקירה לחלוטין את תחום המדיניות". הוא הציע "ללכת לוועידה איזורית בסעודיה", "להרחיב את הסכמי אברהם" ו"להקים מערך הסברה מאוחד שמשרד החוץ יוביל".

לפיד סיכם את הטור בקריאה: "סדר עדיפויות זה לא רק ה'איך' לנצח, אלא גם ה'למה'. עכשיו בואו נלך לעבוד".