במה נאשמת טלי גוטליב? כתב האישום המלא

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב (ליכוד), בגין חשיפת זהותו של עובד שירות הביטחון הכללי בכיר ושמה המלא של בת זוגו, פעילת המחאה שקמה ברסלר. כתב האישום מתמקד בפרסום שביצעה גוטליב ברשת החברתית X, שבו חשפה מידע חסוי על פי חוק שירות הביטחון הכללי.

היועצת ציינה כי "בהתאם לקבוע בסעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת, עותק מכתב האישום הוגש ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת הכנסת, על מנת שיתאפשר לחברת הכנסת גוטליב להודיע לכנסת האם היא מעוניינת לבקש שתעמוד לה חסינות מפני העמדתה לדין פלילי".

על פי כתב האישום, ביום 24 בינואר 2024 פרסמה גוטליב בחשבון הטוויטר שלה, שמונה למעלה מ-65,000 עוקבים באותה עת, צילום מסך של כתבה מאתר 'עדנה קרנבל'. הכתבה כללה טענות חמורות על קשר לכאורה בין בעלה של ברסלר, עובד שב"כ בכיר, לבין יחיא סינוואר לפני אירועי 7 באוקטובר. הפרסום זכה לחשיפה נרחבת של מעל 400,000 צפיות.

כתב האישום מפרט כי גוטליב הוסיפה לצילום המסך טקסט משלה, שבו כתבה: "עדנה קרנבל מפרסמת שארה"ב יירטה שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר לגדול המרצחים יחיא סינואר מס' ימים לפני התופת. ראש המוסד זימן את ברסלר לפגישה". חברת הכנסת הוסיפה כי היא עומדת מאחורי דבריה וכי "המקורות שלי ברזל".

לפי כתב האישום, בן זוגה של שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית, עבד במועדים הרלוונטיים בתפקיד בכיר בשירות הביטחון הכללי. בפרקליטות מדגישים כי: "זהותם, כל פרטיהם האישיים וכל פרטיהם המזהים של עובדי שירות הביטחון הכללי... הם חסויים, וגילויים או פרסומם אסורים על פי חוק. זאת לשם הגנה על ביטחונם האישי של עובדים אלה ובני משפחותיהם... הגנה על מידע מסווג/חסוי/סודי רב ערך... והגנה על חופש ויכולת הפעולה של עובדים אלה בפעילותם החשאית נגד גורמים עוינים ולמען ביטחון המדינה."

למרות זאת, המדינה מאשימה כי ח"כ גוטליב פרסמה וגילתה את שמו המלא של איש השב"כ ואת שמה של בת זוגו בהיקף תפוצה נרחב, ובאופן "מודע, מכוון, נמשך, מופגן ואף חוזר".

באותו יום שבו בוצע הפרסום, הגיש ראש שירות הביטחון הכללי דאז תלונה רשמית נגד גוטליב. בתלונה התייחס ראש השב"כ בפירוט לסיכונים הביטחוניים הפוטנציאליים והחמורים הטמונים בפרסום, והתלונה הובאה לידיעתה של הנאשמת במלואה כבר באותו היום.

סירבה להסיר את הפרסום

על פי כתב האישום, למרות התלונה והאזהרות, גוטליב לא הסירה את הפרסום מחשבונה ברשת החברתית, והותירה אותו פתוח וזמין לציבור. יתרה מכך, באופן מופגן ופומבי, הנאשמת המשיכה לעמוד על הפרסום שלה, הן בפרסומים נוספים ברשתות החברתיות והן בראיונות לכלי תקשורת.

התביעה מדגישה כי גוטליב ביצעה פרסומים דומים רבים נוספים, שבהם חזרה וציינה במפורש כי בן זוגה של ברסלר הוא עובד פעיל בשירות הביטחון הכללי. בנוסף, על פי כתב האישום, הצהירה חברת הכנסת באופן ברור כי תמשיך גם בעתיד לחשוף מידע חסוי, כל אימת שתראה לנכון לעשות כן.

כתב האישום מבהיר כי זהותם של עובדי שירות הביטחון הכללי, כל פרטיהם האישיים וכל פרטיהם המזהים, הם חסויים על פי חוק שירות הביטחון הכללי. חיסיון זה נועד להגן על ביטחונם האישי של העובדים ובני משפחותיהם מפני גורמים עוינים, להגן על מידע מסווג וחסוי, ולהגן על חופש ויכולת הפעולה של העובדים בפעילותם החשאית.

תגובת גוטליב: "עלי לא מטילים אימה"

בתגובה להגשת כתב האישום, הודיעה גוטליב כי בדעתה לשכנע את חברי הכנסת שחשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידה. "עלי כידוע לא מטילים אימה", הוסיפה חברת הכנסת בנימה מתריסה. לדבריה, כתב האישום טרם נשלח אליה, אך היא סומכת על מיארה שתקרא אותו בקרוב.

הפרשה התלקחה לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על תעודת החיסיון בפרשה, צעד שעורר סערה פוליטית. גוטליב יצאה אז למתקפה חריפה נגד השר, וטענה כי הוא "הגיש את הראש שלי על מגש של כסף" ו"נעץ סכין בגבי ובגב אנשי הליכוד הימניים".

לאחר הגשת כתב האישום נגדה ח"כ גוטליב פנתה לוועדת הכנסת בבקשה לקבל חסינות, ואמרה כי "בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי".