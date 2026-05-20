בבלי
מו"מ בהמתנה

"אנשים הגיוניים": טראמפ מגיב אחרי דיווח על הצעה חדשה לאיראן 

טראמפ הצהיר שימתין מספר ימים לתשובה מאיראן על הצעת הפסקת אש | איראן דחתה בלעג את האולטימטום האמריקני, והיא ממשיכה להתעקש על ריבונות במצר הורמוז (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית הודיע כי ימתין לתשובה מ מספר ימים, לאחר דיווח על הצעה מחודשת להפסקת אש שהועברה לאיראן על ידי ארה"ב דרך פקיסטן.

"יש שם אנשים הגיוניים", טען הנשיא. הוא הוסיף והדגיש כי הוא לא יסיר סנקציות על איראן עד שיגיעו להסכם.

זמן קצר לאחר הדיווח, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן צייץ בחשבון ה-X שלו כי "איראן באופן קבוע כיבדה את חובותיה וחקרה כל נתיב למניעת מלחמה. מבחינתנו כל הנתיבים נותרו פתוחים", והוסיף: "להכריח את איראן להיכנע דרך כפייה זו אשליה. כבוד הדדי בדיפלומטיה זו דרך הרבה יותר חכמה, בטוחה ויציבה מאשר מלחמה".

גם במשרד החוץ האיראני הגיבו בלעג להצעה. "השיח על “אולטימטום סופי” או קביעת לוח זמנים לאיראן הוא מגוחך ומעורר לעג", נאמר בהודעת משרד החוץ. לדבריהם, "טהרן מתמקדת אך ורק ביעדים ובאינטרסים הלאומיים של עמה, ולאיומים ריקים מתוכן אין כל השפעה על ההחלטות והמדיניות שלנו".

האיראנים טענו כי לאיראן יש זכות להחיל ריבונות על מצר הורמוז, והחוק הבינלאומי מאפשר להם שלא לפתוח את המצר בפני מדינות ש"הם רואים בהם איום".

"הצעדים האמריקניים הבלתי חוקיים לא רק הגבירו את המתיחות במפרץ ובמצר הורמוז, אלא גם פגעו באספקת האנרגיה", סיכמו במשרד החוץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר