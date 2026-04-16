גוטליב: "80 מנדטים לימין • אני רוצה להיות שרת המשפטים"

ח"כ טלי גוטליב (ליכוד) העלתה תחזית פוליטית נועזת בראיון לערוץ הכנסת, כשהיא מעריכה כי בבחירות הקרובות יזכה המחנה הימני ב-80 מנדטים - קפיצה משמעותית לעומת 68 המנדטים הנוכחיים. לדבריה, פסיקות בית המשפט העליון האחרונות מניעות את הציבור הישראלי לכיוון הימין.
"מה שהיה היום בבג"ץ - מעולה", הצהירה גוטליב בפתיחת דבריה. "תקשיבו טוב טוב, 80 מנדטים יהיו למחנה הימין". כשהמראיינת הביעה ספקנות, הבהירה גוטליב: "זו שורה של בג"צים. אני פעילת שטח, מה שנקרא... שועלת שטח".
"לא רק הימין המובהק מתחלחל"
גוטליב הסבירה את תחזיתה: "אתם חושבים שמתחלחלים ממה שעושה בג"ץ רק אנשי הימין המובהקים? יש גם אנשי ימין מתונים לצורך השיח, שרואים את הדבר הזה ומבינים: לא, אנחנו לא רוצים בג"ץ בשלטון, אנחנו רוצים נבחרי ציבור בשלטון".
חברת הכנסת התייחסה גם לאביגדור ליברמן, כשהיא מבהירה את עמדתה: "בעיניי מי שישב עם האחים המוסלמים, והוא לא חוזר בו מהדבר החרפתי הזה, הוא לא ימין מספיק". עם זאת, היא הוסיפה כי גם מצביעי ליברמן עשויים להצטרף למחנה הימני בעקבות התערבות בית המשפט.
ביקורת חריפה על השופט עמית
גוטליב הטיחה ביקורת חריפה בשופט יצחק עמית: "מה שאני היום שמעתי בבג"ץ, יצחק עמית, בפסק דין אחד רשם שעל שיקול הדעת במינויים שהממשלה הזאת היא לא טובה, ולכן כן מתערבים במינויים שלה. הוא בז לנו, חש בוז גמור. הם לא מתביישים".
"בכל הכבוד, אני נבחרת ציבור, ואני יכולה לומר לך שלא כל החוכמה נמצאת בידיים שלי, אבל אני לא פחות חכמה ממנו, והוא לא יותר חכם מראש הממשלה", הוסיפה גוטליב. היא גם ציינה כי בעבר, בתקופת ראש הממשלה אריאל שרון, בית המשפט לא התערב במינויים דומים.
"אני רוצה להיות שרת המשפטים"
בשלב מסוים בראיון, גוטליב חשפה את שאיפתה הפוליטית: "קדנציה הבאה, כמה שופטים לעליון צריכים להתמנות אתם יודעים? שמונה. מי לא ימנה להם אפילו לא אחד? אם אני אקבל את אמון העם ואני אהיה שרת המשפטים..."
כשהמראיינת העירה שמדובר בקמפיין בחירות, הבהירה גוטליב: "שיהיה ברור, הם לא יוכלו להגיד יותר 'הימנים לא באמת רצו רפורמה'". היא הוסיפה כי תוכניתה כוללת שינוי בחוק יסוד השפיטה, כך שבית המשפט לא יוכל עוד לדון בעניינים מדיניים, צבאיים ופוליטיים.
"אני לא בנט, אני לא מגלומנית"
גוטליב הבהירה את דרכה לתפקיד: "כדי שאני אהיה שרת המשפטים, אני צריכה להיבחר במקום מאוד מאוד גבוה בפריימריז. אני לא בנט, אני לא מגלומנית. קודם אני אקבל כוח ואמון מהציבור ואז אני אדרוש תפקיד. זה עד כדי כך פשוט".
בסיום הראיון, גוטליב הדגישה: "מה שאני אומרת לראש הממשלה זה ביני לבין ראש הממשלה". דבריה מגיעים על רקע דיווחים על מתחים בינה לבין ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים לוין, שלטענתה אינם מדויקים.
0 תגובות