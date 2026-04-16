גוטליב: "80 מנדטים לימין • אני רוצה להיות שרת המשפטים"

ח"כ טלי גוטליב (ליכוד) העלתה תחזית פוליטית נועזת בראיון לערוץ הכנסת, כשהיא מעריכה כי בבחירות הקרובות יזכה המחנה הימני ב-80 מנדטים - קפיצה משמעותית לעומת 68 המנדטים הנוכחיים. לדבריה, פסיקות בית המשפט העליון האחרונות מניעות את הציבור הישראלי לכיוון הימין.

"מה שהיה היום בבג"ץ - מעולה", הצהירה גוטליב בפתיחת דבריה. "תקשיבו טוב טוב, 80 מנדטים יהיו למחנה הימין". כשהמראיינת הביעה ספקנות, הבהירה גוטליב: "זו שורה של בג"צים. אני פעילת שטח, מה שנקרא... שועלת שטח".

"לא רק הימין המובהק מתחלחל"

גוטליב הסבירה את תחזיתה: "אתם חושבים שמתחלחלים ממה שעושה בג"ץ רק אנשי הימין המובהקים? יש גם אנשי ימין מתונים לצורך השיח, שרואים את הדבר הזה ומבינים: לא, אנחנו לא רוצים בג"ץ בשלטון, אנחנו רוצים נבחרי ציבור בשלטון".

חברת הכנסת התייחסה גם לאביגדור ליברמן, כשהיא מבהירה את עמדתה: "בעיניי מי שישב עם האחים המוסלמים, והוא לא חוזר בו מהדבר החרפתי הזה, הוא לא ימין מספיק". עם זאת, היא הוסיפה כי גם מצביעי ליברמן עשויים להצטרף למחנה הימני בעקבות התערבות בית המשפט.

ביקורת חריפה על השופט עמית

גוטליב הטיחה ביקורת חריפה בשופט יצחק עמית: "מה שאני היום שמעתי בבג"ץ, יצחק עמית, בפסק דין אחד רשם שעל שיקול הדעת במינויים שהממשלה הזאת היא לא טובה, ולכן כן מתערבים במינויים שלה. הוא בז לנו, חש בוז גמור. הם לא מתביישים".

"בכל הכבוד, אני נבחרת ציבור, ואני יכולה לומר לך שלא כל החוכמה נמצאת בידיים שלי, אבל אני לא פחות חכמה ממנו, והוא לא יותר חכם מראש הממשלה", הוסיפה גוטליב. היא גם ציינה כי בעבר, בתקופת ראש הממשלה אריאל שרון, בית המשפט לא התערב במינויים דומים.