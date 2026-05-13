השב"כ: חשש ממשי מניסיונות זיוף בחירות על ידי גורמים פנימיים

בכירים בשירות הביטחון הכללי מביעים בתקופה האחרונה דאגה משמעותית לקראת מערכת הבחירות הצפויה, בשל חשש מפני ניסיונות לזיוף והטיית בחירות שעלולים להתבצע בידי גורמים פנימיים במדינה. כך דווח הבוקר (רביעי) בתקשורת.

בשיחות סגורות שמתקיימות בארגון, מגדירים בכירים בשב"כ את האפשרות הזאת כ"חשש ממשי", ומבהירים כי הארגון מתייחס לנושא ברצינות גבוהה במיוחד. על פי המידע שנמסר, מדובר באחד מנושאי העדיפות המרכזיים של השירות בתקופה הקרובה.

"פרויקט דגל" מרכזי

לפי הנמסר, בארגון הביטחון הפנימי רואים בסוגיית ההגנה על טוהר הבחירות "פרויקט דגל" מרכזי בתקופה הקרובה. בשל כך מושקעים מאמצים כבדים בהיערכות מקיפה לאכיפה, מניעה וסיכול של ניסיונות אפשריים לפגיעה בהליך הדמוקרטי.

החשש המרכזי נוגע לניסיונות פנימיים להשפיע על תוצאות הבחירות, בשונה מאיומים חיצוניים שהשב"כ התמודד איתם בעבר. גורמים בארגון מעריכים כי מדובר באתגר מורכב במיוחד, הדורש היערכות מיוחדת ומערך אכיפה נרחב.

שירות הביטחון הכללי בחר שלא להתייחס לפרסום ולא למסור פרטים נוספים על אופי ההיערכות או על החששות הספציפיים. עדכונים נוספים צפויים להתפרסם ככל שיתקרב מועד הבחירות.