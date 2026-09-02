ביום היארצייט ה-57 של מייסד ישיבת פוניבז', מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, התקיימה אמש (יום שלישי) עצרת תפילה מיוחדת בבית העלמין פוניבז' בבני ברק. מאות תלמידים של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, הגיעו לקברו של מייסד הישיבה לעצרת תפילה וזעקה.

שעות ספורות לפני העצרת, נראה היה רכב עם מערכת הגברה שסייר ברחובות בני ברק, ובמקביל הופצו כרוזים בעיר תחת הכותרת "באין מליץ יושר מול מגיד פשע".

המעמד התקיים על רקע הסערה הגדולה סביב פסק הבוררות שהורה על פינוי הישיבה מגבעת פוניבז', והמאבק שמנהלים תלמידי הגר"ש מרקוביץ כנגד ביצוע הפינוי.

במהלך העצרת נאמרו סליחות ופרקי תהילים בהתעוררות רבה, ואחד מרבני הישיבה נשא דברי התעוררות וחיזוק לקהל הנאספים.

במקביל למאבק הרוחני, התברר כי הצד המזוהה עם הגר"ש מרקוביץ ממשיך במאבק המשפטי, ובימים אלו נבחנת אפשרות להגיש עתירה לבג"ץ במטרה לקבל צו עיכוב ביצוע לפסק הבוררות או לביטולו.

בשיחה עם תלמידים שהשתתפו בעצרת, התברר כי בקרב הבחורים אין כל מחשבה על עזיבת הגבעה. כאשר נשאלו האם מתחילים להיערך ליום פינוי אפשרי, השיבו התלמידים בבירור: "יצטרכו להוציא אותנו מכאן בכוח".

יש לציין כי אין מדובר בהודעה רשמית מטעם הנהלת הפלג, אלא ברוח השוררת בקרב התלמידים בבית המדרש – רוח של נחישות מוחלטת שלא לעזוב את המקום בשום פנים ואופן.