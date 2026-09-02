גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

מיזם קהילתי חדש יצא לדרך בימים אלו במטרה לסייע למשפחות בני תורה ואברכים הנעצרים בידי רשויות הצבא בשל שקידתם על דלתות התורה. המיזם, הנושא את השם "כלא 1000", נועד להעניק רשת ביטחון כלכלית וחברתית למשפחות, כך שבן תורה הנלקח למעצר צבאי לא יימצא עומד לבדו במערכה, ומשפחתו תקבל סיוע כספי חשוב.

המיזם פועל בהנחייתם ובפיקוחם הצמוד של גדולי הדיינים והפוסקים, אשר להם הסמכות הבלעדית בכל הנוגע לניהול הקופה, קביעת המדיניות וחלוקת הכספים. במכתב קודש שפורסם לציבור, קראו הרבנים שליט"א לבני הציבור להצטרף למיזם ולהיות שותפים באחריות ובערבות ההדדית. בראש המיזם עומדת ועדת דיינים הכוללת את: הגאון רבי נפתלי נוסבוים, ראב"ד בתי הדין "הישר והטוב" ו"אהבת שלום"; הגאון רבי יעקב עזרא תופיק אביעזרי, אב"ד בית דין לממונות ביתר; הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ ויז'ניץ ואב"ד בד"ץ קהילות יעקב בני ברק; הגאון רבי אליהו פוזן, אב"ד בבית הדין בני ברק ואלעד; והגאון רבי צבי ברוורמן, ראב"ד ביתר עילית ואב"ד "נתיבות חיים". כל שאלה הלכתית, קביעת קריטריונים לזכאות או הכרעה במקרים ספציפיים תיעשה אך ורק על פי דעת הדיינים. המודל הכלכלי של "כלא 1000" מבוסס על עקרון הערבות ההדדית הרחבה בקרב הציבור. משפחה שבנה נלקח למעצר צבאי תהיה זכאית למענק בסך 1,000 שקלים עבור כל יממה שבה הוא שוהה מאחורי סורג ובריח.

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

מקור המימון למענקים הוא כספי החברים הרשומים בתוכנית. כאשר מתרחש מעצר, נגבה מכל חבר במיזם סכום של עד שקל אחד ליום בלבד, בתוספת 3 שקלים בחודש המיועדים לכיסוי דמי ניהול ותפעול. ככל שמספר החברים הרשומים במיזם גדל יותר, כך יורד הנטל הכספי היומי המוטל על כל אחד מהם.

על פי התקנון שנוסח בליווי משפטי של משרד עורכי הדין 'גדליהו והורביץ', הזכאות למענק מוגבלת למקרים של "מעצרי פתע" שנכפו על בן התורה כתוצאה מעמדתו המצפונית. לעומת זאת, מעצרים יזומים – כגון התייצבות מרצון בלשכות הגיוס, בתחנות משטרה או ניסיונות מעבר מודעים בשדות תעופה ובמעברי גבול – אינם מזכים בסיוע כספי מהקופה.

בימים אלו מתרחב מערך הרישום בקהילות השונות, בישיבות ובכוללים ברחבי הארץ, כאשר מוסדות רבים מצטרפים באופן מרוכז על מנת להבטיח את מעטפת ההגנה והסיוע לכלל התלמידים והאברכים.

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )

גדולי ישראל מצטרפים למיזם ( צילום: באדיבות המצלם )