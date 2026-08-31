ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט ממראות התהלוכה | צילום: צילום: עזריאל סלנט 10 10 0:00 / 0:32

ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט ממראות התהלוכה | צילום: צילום: עזריאל סלנט 10 10 0:00 / 0:08

ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט ממראות התהלוכה | צילום: צילום: עזריאל סלנט 10 10 0:00 / 0:08

הסבים הדגולים נפגשו במטבח בבלי | 18:51 1

הבחור שמעון היימליך, חסיד סאטמר תושב בני ברק והלומד בישיבת טשרנוביל באלעד, השתחרר הערב (ראשון) מהכלא הצבאי. היימליך נעצר לפני מספר ימים כאשר פנה להסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא.