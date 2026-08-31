בבלי
השתחרר מהכלא הצבאי

בחור ישיבה שהשתחרר מהכלא הצבאי התקבל באלעד בקבלת פנים מיוחדת

שמעון היימליך, תלמיד ישיבת טשרנוביל, השתחרר הערב מהכלא הצבאי לאחר שנעצר בעת שניסה להסדיר את מעמדו מול הצבא • בקבלת הפנים שנערכה לכבודו הוא הגיע ברכב עם סמלי הצלב האדום וקיבל סכום כסף

ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט

הבחור שמעון היימליך, חסיד סאטמר תושב בני ברק והלומד בישיבת טשרנוביל ב, השתחרר הערב (ראשון) מהכלא הצבאי. היימליך נעצר לפני מספר ימים כאשר פנה להסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא.

בעיר אלעד נערכה קבלת פנים לכבוד שחרורו של הבחור. במסגרת קבלת הפנים הגיע היימליך לעיר ברכב שעליו הוצבו סמלי הצלב האדום, במחווה המזכירה את השבת החטופים. במהלך האירוע הוענק לו צ'ק בסכום של 15 אלף שקלים, בגין תקופת שהייתו בכלא הצבאי.

אלעדבבליגיוס בני ישיבותישיבת טשרנוביל

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