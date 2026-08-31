ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט
ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט
ממראות התהלוכה| צילום: צילום: עזריאל סלנט
הבחור שמעון היימליך, חסיד סאטמר תושב בני ברק והלומד בישיבת טשרנוביל באלעד, השתחרר הערב (ראשון) מהכלא הצבאי. היימליך נעצר לפני מספר ימים כאשר פנה להסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא.
בעיר אלעד נערכה קבלת פנים לכבוד שחרורו של הבחור. במסגרת קבלת הפנים הגיע היימליך לעיר ברכב שעליו הוצבו סמלי הצלב האדום, במחווה המזכירה את השבת החטופים. במהלך האירוע הוענק לו צ'ק בסכום של 15 אלף שקלים, בגין תקופת שהייתו בכלא הצבאי.
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