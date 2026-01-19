תהלוכה חגיגית וקבלת פנים נערכו אמש בביתר עילית לכבודם של האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי עם שחרורם מהכלא הצבאי. רבני העיר וראש העיר נשאו דברים במעמד וחיזקו את ידי העצורים ואת עולם התורה | מעמד מרומם בצומת מעזריטש-מהרי"ץ | צפו בתיעוד (חרדים)
המשטרה הצבאית פשטה ב-3:00 לפנות בוקר על יישוב אדם למעצר תלמיד ישיבה | בעקבות התרעת "צבע שחור", המונים מנעו את המעצר בגופם | הכוחות נסוגו, ובבית הבחור פצחו בריקודים סוערים אל מול המצלמות (חרדים, עולם הישיבות)
במכתב שפרסמו הבוקר, קוראים חברי בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני העליון של החסידות, להצטרף לעצרת התפילה והזעקה מחר בירושלים, בעקבות גיוס ומעצר תלמידי ישיבות השוקדים על לימוד התורה | הרבנים מבהירים: אפשרות הגיוס בחב"ד - אחרי חתונה וכולל ובמסגרות המתאימות. בינתיים הצבא ממשיך לסכל את ההסכם שהיה קיים עם חב"ד במשך השנים (חרדים)