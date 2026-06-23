מסע המחאה הגדול: 19 מוקדים ברחבי הארץ יוצאים לכלא 10

השטח החרדי מתכונן למפגן כוח חסר תקדים: לקראת מסע המחאה המתוכנן להיום (רביעי) בשעה 16:00, פרסמה הוועדה המארגנת את מפת 19 המוקדים שמהם יצאו שיירות הרכבים לעבר היעד המרכזי – הכלא הצבאי בכפר יונה. במטה המאבק מעריכים כי כ-2,500 כלי רכב ישתתפו במפגן, במה שמוגדר כיריית הפתיחה למאבק ממושך כנגד גזירות הגיוס.

ההיערכות הלוגיסטית מקיפה את כל רחבי הארץ. מוקדי היציאה ממוקמים בערים: אלעד, אשדוד, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, נוף הגליל, נתניה, מודיעין עילית, עמנואל, ערד, עפולה, צפת, קריית גת, רחובות, ירושלים, חיפה, טבריה וחצור. לכל מוקד מונו רכזים מקומיים האחראים על תיאום הפעילות מול מטה המחאה הארצי והעברת הנחיות לנהגים. הנחיות מפורטות לנהגים: נסיעה במהירות 50 קמ"ש כדי להבטיח שהמחאה תתקיים באופן מסודר ואחראי, הפיצה הוועדה מסמך הנחיות מפורט לנהגים. ההנחיות המרכזיות כוללות נסיעה במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש לאורך המסלול, שמירה על מרחקי בטיחות כפולים מהרגיל, והימנעות מעצירות פתאומיות בציר הנסיעה. לקראת מפגן חסר תקדים: במשטרה שוקלים צעד דרמטי לעצירת הרכבים משה בשן | 21:18 במסמך נדרשו המשתתפים לעטר את רכביהם בשלטים ובדגלים, כאשר במוקדי היציאה יוצבו פעילים שיסייעו בהתקנת חומרי ההסברה. בנוסף, כלל המשתתפים התבקשו להתחבר לקו עדכונים ייעודי של מטה המחאה, דרכו יועברו הנחיות רשמיות ועדכונים בזמן אמת בנוגע למסלולים ולשינויים אפשריים. "המטרה שלנו היא לקיים מחאה רחבת היקף, תוך שמירה מוחלטה על הסדר הציבורי והבטיחות בדרכים", מדגישים בוועדה המארגנת. במסמך ההנחיות הודגש כי המחאה מתואמת עם המשטרה וכי על הנהגים להימנע מעימותים, פרובוקציות או חיכוכים עם שוטרים ואזרחים.

אילוסטרציה ( צילום: טל גל\פלאש90 )

המשטרה שוקלת למנוע הגעה למתחם הכלא

במקביל להיערכות החרדית, גם משטרת ישראל משלימה את היערכותה. על פי גורמים המעורים בפרטים, במשטרה בוחנים למנוע מהשיירות להגיע עד למתחם כלא 10 בכפר יונה, ולהפנות אותן לחניון מרוחק מחוץ לעיר. השוטרים אף צפויים לחלק קנסות למי שינהג לאט, על פי הדיווחים.

גורם בכיר במשטרה מסר ל'כיכר השבת': "כמו שראינו בעבר בשיירות המחאה למען הרפורמה המשפטית ובמחאות למען החטופים, המשטרה מאפשרת מחאה אך מטילה מגבלות בהתאם לצורך. עדיין לא התקבלה החלטה סופית לגבי מחאת הרכבים, וכל האפשרויות נמצאות על השולחן".

במקביל, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, הודיע כי בכוונתו להוביל "חומה אנושית" שתמנע את כניסת המפגינים לעיר. "זה לא קשור לחרדים. בשם הדמוקרטיה אי אפשר לסגור עיר. לא נאפשר לסגור אותה", טען. הוא הוסיף כי "נחסום את כפר יונה בשכונת גבעת אלונים ויפה נוף, אם אכן יהיו הפגנות".

אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

רקע: גל מעצרים ומחאה גוברת

מסע המחאה מגיע על רקע גל מעצרים של בני ישיבות ואברכים ברחבי הארץ. לפני מספר ימים התקיימה תהלוכה חגיגית בביתר עילית לכבוד שחרורם של האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי מהכלא הצבאי, כאשר אלפי תושבים יצאו לרחובות לקבל את פניהם.

גם ביישוב אדם התרחשה דרמה לילית לפני מספר שבועות, כאשר המשטרה הצבאית פשטה בשעה 3:00 לפנות בוקר למעצר תלמיד ישיבה. בעקבות התרעת "צבע שחור", המונים הגיעו למקום ומנעו את המעצר בגופם, והכוחות נאלצו לסגת.

במערכת התחבורה מעריכים כי אם אלפי כלי רכב אכן ישתתפו במחאה במקביל בעשרות צירים ברחבי הארץ, צפויים עומסי תנועה כבדים ושיבושים משמעותיים בתנועה. ההערכות במטה המחאה מדברות על מפגן שיהווה את אחת ממחאות הרכבים הגדולות שנראו בציבור החרדי בשנים האחרונות.

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