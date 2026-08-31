הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

אבל כבד ומזעזע פקד הבוקר (יום שני) את העיר ביתר עילית עם הידיעה על הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל, מבני העיר המובהקים, כשהוא בן 56 שנה בלבד.