אבל כבד ומזעזע פקד הבוקר (יום שני) את העיר ביתר עילית עם הידיעה על הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל, מבני העיר המובהקים, כשהוא בן 56 שנה בלבד.
על פי הפרטים שהגיעו לידיעתנו, המנוח זצ"ל לקה הבוקר בדום לב פתאומי בשעה ששהה לצד רעייתו בבית החולים. צוותי הצלה שהוזעקו למקום ערכו פעולות החייאה ממושכות במאמץ להצילו, אולם לצערנו הרב נגזרה הגזירה והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.
הידיעה המרה הכתה כרעם בקרב תושבי ביתר עילית ומכריו הרבים. המנוח זצ"ל נודע כעובד ה' מופלג, שקוע בתורה ובעבודת הבורא. במקביל לעמלו בתורה, התבלט בליבו הרחב ובמאור פניו שהקרין לכל פוגשיו; הוא הקדיש את ימיו לשמח לבבות, להושיט יד לכל נצרך ולחזק כל אדם במילה טובה ובעידוד.
המנוח זצ"ל הוא בנו של יבלחט"א הרה"צ רבי דוד גולדמן, אב"ד זוועהיל בני ברק, וחתנו של יבלחט"א האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה.
הסתלקותו הפתאומית הותירה אחריה משפחה שבורת לב, מכרים רבים הכואבים את אבדנו וקהילה שלמה המתקשה להאמין בחסרונה של דמות נעלה זו.
פרטי מסע הלוויה יפורסמו בהמשך.
תנצב"ה.
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