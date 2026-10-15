ברוך דיין האמת: אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ עם הסתלקותו של הרה"ח הוותיק ר' משה אובלוקש ז"ל, מזקני חסידי החצר ושורד שואה, שהלך לעולמו בגיל 91.

המנוח ז"ל נולד בערב ראש חודש ניסן תרצ"ה בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' אלטר עוזר אריה אובלוקש ז"ל. בהיותו בן תשע בלבד נקלע למאורעות השואה האיומים, וחודשים ספורים לפני שמחת בר המצווה שלו, בעיצומה של המלחמה, נפטר אביו ז"ל לבית עולמו.

בשנת תשי"א זכה המנוח לעלות לארץ הקודש. תחילה הגיע ללמוד בישיבה במושב בני ראם, שם נקשר בידידות נאמנה עם הרה"ח ר' נטע לב ז"ל. לאחר שנתיים וחצי של עמל תורה במקום, לקחו ידידו אל חצר הקודש ויז'ניץ — ומאז לא זז ממנה כלעומת זה.

ר' משה ז"ל דבק באורחותיהם של אדמו"רי החסידות בכל לבבו ובכל נפשו, והיה חסיד שורשי בכל ממדו, בלבושו ובליבו. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח הוותיק והנודע ר' מרדכי קייזער ז"ל, ויחד קבעו את משכנם בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.

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כל ימיו היו קודש לעבודת הבורא. המנוח השכים והעריב לבתי כנסיות ובתי מדרשות, קבוע במקומו לתורה ולתפילה מתוך דביקות עצומה באדמו"רי ויז'ניץ לדורותיהם: החל מהאדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, דרך בניו ממלאי מקומו, האדמו"רים בעל ה'ישועות משה' ובעל ה'תורת מרדכי' זי"ע, ועד ליבדלחט"א מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

לפרנסתו עסק במלאכת הקודש של סת"ם. רבים מיראי השמים ביקשו לרכוש דווקא מידיו ספרי תורה, פרשיות תפילין ומזוזות, מתוך ידיעה שכל אות נכתבת בטהרה ובקדושה מיוחדת.

המנוח התאפיין בענווה נדירה — איש שקט שהלך בצנעה, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, ומעולם לא דיבר לשון הרע. דרך חיים עקבית זו הנחיל לכל צאצאיו.

ימים ספורים לפני פטירתו, בעת ששכב על ערש דווי ביום חמישי שעבר, הפתיע את בני משפחתו בצעד מרגש. בשיחה שהעביר לכלל צאצאיו הרבים דרך קו הטלפון המשפחתי, הודיע להם בשיא הפשטות והאצילות כי הוא הולך לבית עולמו, והותיר להם צוואה בעל פה להתחזק ולהתנהג בדרך התורה והמסורת כפי שחינך אותם כל ימיו.

כאשר נגדעו שירת חייו, עמדו כל בני משפחתו סביב מיטתו וזעקו "שמע ישראל" וקבלת עול מלכות שמים.

המנוח ז"ל הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות: בנו הרב יהושע אובלוקש, משב"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע ומראשי מפעל החסד 'אח שמח'; בנו הרב עוזר ארי; בנו הרב חיים מאיר; וחתניו החשובים ומשפחותיהם המפוארות.

מסע ההלוויה יצא בשעה 20:30 מביתו ברחוב שד' ויז'ניץ 14 בבני ברק, דרך בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ, בדרכו אל הר המנוחות בעיר הקודש ירושלים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.