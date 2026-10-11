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לקראת הבחירות

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תושבים שהגיעו להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות נאלצו להמתין למעלה משלוש שעות ללא קבלת שירות • ״אנשים מפסידים שעות עבודה וכסף״

העומסים בתור
העומסים בתור| צילום: צילום: באדיבות המצלם

תושבים רבים שהגיעו הבוקר ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ב כדי להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות, דיווחו על עומסים חריגים והמתנה ממושכת של למעלה משלוש שעות, מבלי שהצליחו לקבל שירות.

הממתינים טענו כי הם הגיעו לאחר שנאמר להם שניתן להגיע ללשכה ללא הזמנת תור מראש, אך בפועל נאלצו להמתין שעות ארוכות ללא כל וודאות מתי יוכלו להיכנס.

אחד הממתינים במקום תיאר את התסכול: ״הגעתי כדי להנפיק תעודת זהות לקראת הבחירות, אחרי שנאמר לנו שאפשר להגיע בלי תור. בפועל אני מחכה כבר יותר משלוש שעות ואף אחד לא מכניס אותי. יש פה אנשים שמפסידים שעות עבודה, מפסידים כסף ונאלצים לבזבז יום שלם בגלל ההתנהלות הזאת, בלי לדעת מתי בכלל יקבלו שירות״.

(צילום: באדיבות המצלם)

העומסים מעוררים תסכול רב בקרב התושבים, שמבקשים להסדיר את מסמכי הזיהוי שלהם לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד שבועיים וחצי, אך נתקלים בהמתנה ממושכת וחוסר ודאות.

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה: ״עם פרסום ההנחיה על אפשרות להנפקת ת.ז ללא תור מראש, נרשם עומס במרבית הלשכות. והנושא נלקח בחשבון״.

בני ברקרשות האוכלוסין וההגירהתעודת זהותבחירות לכנסת

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