תושבים רבים שהגיעו הבוקר ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבני ברק כדי להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות, דיווחו על עומסים חריגים והמתנה ממושכת של למעלה משלוש שעות, מבלי שהצליחו לקבל שירות.

הממתינים טענו כי הם הגיעו לאחר שנאמר להם שניתן להגיע ללשכה ללא הזמנת תור מראש, אך בפועל נאלצו להמתין שעות ארוכות ללא כל וודאות מתי יוכלו להיכנס.

אחד הממתינים במקום תיאר את התסכול: ״הגעתי כדי להנפיק תעודת זהות לקראת הבחירות, אחרי שנאמר לנו שאפשר להגיע בלי תור. בפועל אני מחכה כבר יותר משלוש שעות ואף אחד לא מכניס אותי. יש פה אנשים שמפסידים שעות עבודה, מפסידים כסף ונאלצים לבזבז יום שלם בגלל ההתנהלות הזאת, בלי לדעת מתי בכלל יקבלו שירות״.