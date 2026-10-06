פרצה במערך האכיפה בנמל התעופה בן גוריון התגלתה בדיונים שנערכו לאחרונה בנושא אכיפת חובת הגיוס. על פי דיווח ב'כאן חדשות', 188 בחורים שעליהם צווי עיכוב יציאה נעצרו בנתב"ג בתקופה האחרונה.

מתוך אלה, 64 בחורים הצליחו לעבור את ביקורת הגבולות בדרך החוצה מהארץ מבלי להיבדק כלל – ונתפסו רק עם שובם בחזרה לישראל. הבחורים שנתפסו הועברו מיד לטיפול משטרתי בחשד לעבירה על חוק הכניסה לישראל, עבירה פלילית שעונשה עשוי להגיע עד שנת מאסר אחת.

חלק מהמעורבים כבר עברו חקירה במחלקת המשטרה בנתב"ג, בעוד יתר המעורבים צפויים להיחקר בהמשך. מחקירת המקרים עלה כי השיטה המרכזית שבאמצעותה הצליחו בעלי צווי עיכוב היציאה לעקוף את המערכות היא היצמדות פיזית לנוסע אחר בעת מעבר ביקורת הגבולות.

במקרים מסוימים אף תועדו החשודים במצלמות האבטחה של שדה התעופה כשהם מבצעים את התרגיל הזה – שיטה המזכירה פרשות עבר שבהן נעשה שימוש דומה בשיטת ההצמדות.

בעקבות שורה של חשיפות עיתונאיות בנושא, שהציגו עדויות למגוון פרצות ושיטות שונות "לדלג" על ביקורת הגבולות, התברר עומק המחדל המאפשר לבעלי צווי עיכוב יציאה – בין אם בשל צווי גיוס, עבירות פליליות או תיקי הוצאה לפועל – לעזוב את גבולות המדינה בקלות יחסית.

ברשות האוכלוסין וההגירה נדרשו למצב ונקטו סדרת פעולות במטרה לסתום את הפרצות, הכוללות בין היתר תגבור של מערך הבקרים במסופי הגבול. האירועים מצטרפים לשורת ניסיונות דומים שנבלמו לאורך התקופה האחרונה.

לפני כחודש נעצרו בנתב"ג שישה צעירים חרדים חייבי גיוס על ידי צוותי האבטח של רשות שדות התעופה בעת שניסו להסתנן ולהימלט מהארץ. הם הועברו להמשך טיפול רשות האוכלוסין וההגירה, שם אוששו החשדות והתברר כי תלויים ועומדים נגדם צווי גיוס מנהליים ומשפטיים המונעים את יציאתם מהארץ.