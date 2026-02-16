בבלי

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"גזירת הגיוס"

שוברים את הכלים?

במדינת היהודים

מחאה חריפה

חוצים את הקו האדום שהציב דרעי
בבלי
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