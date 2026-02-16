תוכנית מעייריב הפופולארית עוזבת את כיכר השבת ומגיעה לאתר בבלי. התוכנית שהפכה למהדורת החדשות המרכזית של המגזר החרדי תופיע מידי ערב באתר והערב במהדורה - גדולי ישראל בהתייחסות כואבת לאירועי אמש | המשטרה "שלפה" את המסמכים - צה"ל הודף את הטענות | האם מערכת המשפט תדרוס את הכותל המערבי? כל הפרטים על הדיון מחר | כאב בן 30 שנה נמחק בשיחת טלפון: הסיפור שחסידי ויז'ניץ לא מעכלים | תיכוניסטים חרדים וחסידי קוז'ניץ בשיתוף פעולה חריג במרדף אחרי השלג (מעייריב)
צה"ל הציג את התוכנית שלו היום ליועצת המשפטית לממשלה ובה מפורט איך הוא יאכוף כבר מהחודש את נושא גיוס בחורי הישיבות | מדובר בתוכנית בה יבצעו מעצרים בפועל, יוקמו מחסומים ועוד | הנציגים החרדים כבר התחייבו, כי במידה וייעצר בחור ישיבה אחד, הם יפרשו מהממשלה מיידית, והיום הם אומרים: "מדובר בשבירת כלים של ממש מצד הצבא" | זו התוכנית שהוצגה (חדשות חרדים)
האדמו"ר מסאטמר התייחס בשיעור היומי שמסר לפני מאות בחורי ישיבתו, בעניין גזירת גיוס בני הישיבות בישראל, וקרא לבני הישיבות להמשיך בדרך התורה למרות האיומים | האדמו"ר הצהיר בדבריו, כי שמע שהממשלה מכינה מאות תאים בבתי הכלא וציין כי "אפילו אלפי תאים לא יספיקו לבני ישיבות שיסרבו להתגייס" | השיחה המלאה (חסידים)
ברקע שעון החול המתקתק של כנס הקיץ בכנסת והדד ליין לבג"ץ, ובזמן שבמפלגות החרדיות ממתינים ליולי אדלשטיין שיציג נוסח חוק גיוס מוסכם, דיווח שהתפרסם הערב מדבר על תכניתו של צה"ל לשגר כבר מחר 54 אלף צווי גיוס לצעירים חרדים | טרם ברור כיצד יהיה ניתן לאכוף את אותם צווים והאם יש תכנית לעצור תלמידי ישיבות (חרדים)
בצה״ל עדכנו היום כי הם נערכים להתחיל בשליחת 54,000 צווי הגיוס לחרדים כבר ביום שלישי הבא, אלא שבצה"ל נתקלו בבעיה שאין מספיק מקומות כליאה כדי לממש את האכיפה | על הפרק: הקמת מאות מקומות כליאה חדשים - בכפוף לתקציב שיתקבל (גיוס)
מאות קיצוניים מהפלג של הרצ"פניקים, הפגינו אתמול (חמישי) בכניסה לעיר בני ברק | הקיצונים שיבשו את סדר יומם של תושבי עיר התורה והחסידות, ולא של ראשי הממשל אשר עומדים מאחורי סערת הגיוס | במהלך ההפגנה הסוערת נערך טקס "זריקת צווי הגיוס לאסלה" - כמחאה על הכוונה לגייס המוני תלמידי ישיבות | חזי חיים הסתובב בין המפגינים, וחזר עם תיעוד מבפנים (חרדים)
לאחר חודשים שבצה"ל לא אכפו באמת את עשרות אלפי צווי הגיוס שהוצאו לצעירים חרדים, במשטרה הצבאית החליטו הבוקר לצאת למבצע מעצרים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו, בהוראת גדולי ישראל, לצווי הגיוס ששלח להם אגף כוח אדם בצה"ל | דרעי הצהיר בחודש שעבר: ברגע שייעצר תלמיד ישיבה אחד - נפרוש מהממשלה (חדשות)