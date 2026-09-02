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משבר הגיוס

רגע לפני העליה למטוס: שישה חרדים נעצרו בנמל התעופה

צוותי הביטחון בנמל התעופה בן גוריון עצרו שישה בני ישיבה שעמדו לעלות על טיסות לחו"ל • בבדיקת רשות האוכלוסין התברר כי נגדם עומדים צווי גיוס המונעים יציאה מהארץ

צוותי הביטחון של רשות שדות התעופה עצרו אתמול (ראשון) שישה בני ישיבה בנמל התעופה בן גוריון, כשהם עומדים לעלות על טיסות יוצאות לחו"ל. המעצרים בוצעו בשני הטרמינלים: שניים נתפסו בטרמינל 1 וארבעה נוספים בטרמינל 3.

הנוסעים הועברו לטיפול רשות האוכלוסין וההגירה לבירור מעמדם. בבדיקה שערכה הרשות התברר כי כנגד כל אחד מששת בני הישיבה קיימים צווי גיוס תקפים, המהווים מניעה חוקית ליציאה מהארץ. בהתאם לכך, לא הורשו לעלות על הטיסות.

לפי הנתונים שפרסמה רשות שדות התעופה, מדובר במעצרים שבוצעו במסגרת הבדיקות השגרתיות של נוסעים יוצאים, במהלכן מתגלים צווים המונעים יציאה מהארץ.

נתב"גצווי גיוסבני ישיבותרשות האוכלוסין

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