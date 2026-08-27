השיבושים הקשים שפקדו את נמל התעופה בן גוריון בשבוע האחרון ממשיכים להסעיר את הזירה הציבורית. יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, שיגר היום (יום ה') מכתב אישי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבו הוא דוחה בנחרצות את ההאשמות שהוטחו כלפיו וכלפי ועד העובדים. עידן מבהיר במכתב כי לא הייתה כל שביתה או השבתה מתוכננת מצד הוועד, ודורש להקים ועדת בדיקה שתברר מי נתן את ההוראה שהובילה להפסקת הפעילות בשדה. כך דווח באתר 'וואלה'.

האירוע החל כאשר פריקת המזוודות בנתב"ג הופסקה באופן פתאומי בעיצומה של עונת השיא. התוצאה הייתה שרשרת של עיכובים חמורים עבור עשרות אלפי נוסעים, ביטולי טיסות שנמשכו יממה שלמה, ותמונות קשות של עומסים וכאוס בטרמינל. בעקבות המצב, תקף שר האוצר סמוטריץ' בחריפות את ארגוני העובדים, כינה את הוועדים "קומוניסטים כוחניים" והאשים אותם בתקיעת אזרחי ישראל. סמוטריץ' הוסיף כי נגמרו הימים שבהם חבורת עסקנים משתקת מדינה שלמה, וקרא לפרק את מה שהגדיר כארגוני אנרכיה.

"אח שלי יקר" - תגובה אישית ונוקבת

בתגובה לדברים אלו, עידן שיגר למשרדו של שר האוצר מכתב שבו הביע פגיעה אישית עמוקה. עידן פנה לסמוטריץ' בלשון אישית ומכבדת כשכתב "אח שלי יקר", אך הבהיר מיד כי ההאשמות כלפיו אינן נכונות. בדבריו הדגיש כי בריונות וכוחניות אינן דרכו, וכי מאז שנת 2006 לא התקיימה בנתב"ג שביתה ביוזמת הוועד המקומי. השביתה היחידה שנרשמה בעשרים השנים האחרונות הייתה שביתה כללית של ההסתדרות לפני כשנתיים, ולא תוצאה של סכסוך עבודה פנימי ברשות.

עידן טען בנחרצות כי "הפילו עליו תיק" וכי הוועד אינו אחראי להשבתה או לסגירת השדה. בדיוק מסיבה זו, הבהיר, הוא דורש הקמת ועדת בדיקה רשמית שתחקור את השלשלת הניהולית ותחשוף מי באמת נתן את ההוראה להפסיק את העבודה. בדבריו הפנה אצבע מאשימה גם כלפי הנהלת רשות שדות התעופה, בטענה למחסור בכוח אדם ואי-גיוס עובדים בהתאם לדרישות המנהלים בשטח. עם זאת, הוא הוסיף כי גם מצוקת כוח אדם לא הייתה אמורה להביא לקריסה מוחלטת כזו, וניתן היה להמשיך לעבוד באופן סביר.

"נשגב מבינתי" - תמיהה על הקריסה הפתאומית

עידן הזכיר במכתבו כי אפילו בשיא ימי הלחימה, כאשר הנמל פעל תחת איומים ביטחוניים והיה עמוס במטוסי תובלה של חיל האוויר האמריקאי, המשיך נתב"ג לתפקד כרגיל. לכן, לדבריו, "נשגב מבינתו" מה גרם לקריסה הפתאומית דווקא כעת. את מכתבו חתם בהפנייה לשר לבדוק את התנהלותו האחראית מול דרגי המקצוע במשרד האוצר והממונה על השכר, תוך הבעת אכזבה עמוקה מהשיח המופנה כלפיו.

יצוין כי עידן שיגר לאחרונה גם מכתב רשמי לבית הדין של הליכוד, בו הודיע שלא יערער על החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. במכתב זה הבהיר עידן באופן חד-משמעי: "למען הסר ספק, לא אני הייתי שנתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל ויתרה מכך, אף דרשתי לבצע בדיקה בלתי מתפשרת למציאת האחראי למתן הוראה זו".

רקע: מהשבתה בתקופת הרפורמה ועד היום

כזכור, בית הדין של הליכוד פרסם לפני כשנה את הכרעתו בדיון שהתקיים על עידן, בעקבות השבתת נתב"ג בתקופת המחאה על הרפורמה המשפטית. אז הוחלט שלא להדיח אותו מהליכוד, לאחר שהביע חרטה על מעשיו. אולם השיבושים החריפים שפקדו את נתב"ג בשבוע האחרון הובילו את נתניהו להחליט על הדחתו הסופית. עידן הגיב בחריפות להדחה ואמר: "אני הייתי בליכוד לפני ביבי ואני אשאר אחרי ביבי".

במקביל, גורמים בענף התעופה מזהירים כי במצב הנוכחי "אי אפשר למנוע הישנות של אירוע כמו אתמול", והזהירו מפני שביתה נוספת בחופש הגדול. נמל התעופה בן גוריון אף עלה לראש הטבלה העולמית ברשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם, עם ציון מקסימלי של 5.0 באתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24.