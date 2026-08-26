בפנייה ציבורית חריפה שפרסם אמש (יום שלישי) יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הופנתה אזהרה כבדת משקל למועמדים במפלגה החדשה 'עמך ישראל' שהוקמה בראשות עופר וינטר. לדבריו, החלטה לרוץ בנפרד מבצלאל סמוטריץ' תוביל בהכרח להקמת ממשלת שמאל בהנהגת גדי איזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס.

"אם תרוצו בנפרד ולא תתאחדו עם סמוטריץ', מבחינה מתמטית אין שום תרחיש אחר שיכול להתממש", כך נכתב במסר. הוא פירט שלושה מצבים אפשריים שכולם מובילים לאותה תוצאה: "או שאתם לא עוברים את אחוז החסימה ושורפים קולות של הימין, או שאתם עוברים ומורידים את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, או ששניכם לא עוברים - ובכל אחד מהמקרים הללו תמליכו את ממשלת איזנקוט-יאיר גולן-מנסור עבאס".

בנו של ראש הממשלה הוסיף והזהיר: "אתם תזכרו כמו שמפלגת התחייה זכורה כמי שהביאה את ממשלת רבין ואסון אוסלו". כזכור, עופר וינטר הכריז אמש על הקמת התנועה הפוליטית החדשה 'עמך ישראל', כאשר בדבריו הגדיר את מערכת הבחירות הקרובה כמשאל עם על אופי צה"ל של המחר - בין יוזמה, תחבולה והכרעה לבין הכלה.

בנושא הפלסטיני והלחימה מול האויב בעזה הצהיר וינטר: "לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפיתרון בעזה הוא אחד: ה ג י ר ה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. החיילים שלנו, החיילים שלנו, לעולם, אבל לעולם לפני אזרחי האויב! זה המוסר האמיתי". את נאומו חתם בקריאה מתפילת שליח הציבור: "ריבונו של עולם, הנני העני ממעש, נרעש ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל, באתי לעמוד ולהתחנן על עמך ישראל אשר שלחוני", ולאחר מכן הזמין לבמה את יוסף חדד. בין השמות הבולטים במפלגתו החדשה ניתן למנות את יוסף חדד, העיתונאית נטעלי שם טוב והאם השכולה ללי דרעי.