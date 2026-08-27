( צילום: דוברות זק"א )

אירוע קשה התרחש היום (חמישי) בשעות אחר הצהריים בכביש 65, כאשר נהג משאית כבן 54 נהרג באורח טראגי בעת ששהה בשולי הכביש. הדיווח על התאונה הקטלנית התקבל במוקדי החירום כשעה 13:30, כאשר נהגים שחלפו במקום דיווחו על אדם שנפגע בעוצמה רבה מרכב פרטי בעת ששהה מחוץ לרכבו.

למקום הוזעקו במהירות צוותי מגן דוד אדום ממרחב גלבוע, לרבות חובשים ופראמדיקים מיחידת האופנועים, יחד עם כונני ארגון 'הצלה'. בהגיעם לזירה, מצאו הצוותים את נהג המשאית שרוע בסמוך לרכבו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שספג חבלות קשות ביותר כתוצאה מעוצמת הפגיעה. הצוותים הרפואיים ביצעו בדיקות מקיפות בניסיון להעניק סיוע, אולם אופי הפציעות הקשות לא הותיר מקום לתקווה, והם נאלצו לקבוע את מותו בזירה. מהבירור הראשוני עולה כי נהג המשאית זיהה תקלה טכנית ברכבו – ככל הנראה תקר בגלגל – והחליט לעצור בשול הדרך על מנת לטפל בבעיה ולהחליף את הגלגל הפגום. בעודו עומד לצד המשאית ומבצע את פעולות התיקון, רכב פרטי שנסע על הכביש הבינעירוני פגע בו בעוצמה רבה. מתקן שעשועים נתקע באוויר בירכא בבלי | 24.08.26 מחדל קטלני בפגיית שיבא: המדינה תשלם פיצוי ענק יהודה פנחסי | 24.08.26 1 מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו אף הם לזירה ופעלו במשך זמן רב בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים מהכביש, בהנחיית מפקד זק"א מחוז צפון, הרב אנשל פרידמן. במקביל, כוחות משטרה ובוחני תנועה החלו בחקירת נסיבות התאונה והגורמים שהובילו לפגיעה הקטלנית.

( צילום: דוברות הצלה )

האירוע הקשה מדגיש שוב את הסכנה הרבה הטמונה בעצירה ובשהייה בשולי דרכים מהירות. מומחי בטיחות בדרכים וארגוני ההצלה מציינים כי עצירת רכב בשול הדרך – ובמיוחד במקטעים בינעירוניים עמוסים שבהם נעים כלי רכב במהירות גבוהה – מהווה סכנה ממשית. השהייה מחוץ לרכב לצורך טיפול בתקלה או החלפת גלגל חושפת את האדם לתנועה החולפת, כאשר די בהיסח דעת קל של נהג חולף כדי להוביל לאסון.

בארגוני ההצלה מדגישים כי במקרה של תקלה המחייבת עצירה בשול, יש להדליק אורות מצוקה, ללבוש אפוד זוהר, לצאת מהרכב מצדו הימני ולהתרחק ככל הניתן מעבר לגדר הבטיחות אל מקום מוגן.

מה שמחריף את הדאגה הוא העובדה כי מדובר בהרוג השני באותו ציר תנועה בתוך פחות מיממה. רק אמש נהרג באותו כביש 65 רוכב אופנוע בתאונת דרכים קטלנית נוספת. הרצף המדאיג של התאונות הקטלניות באותו המקטע מעורר דאגה עמוקה בקרב תושבי האזור וצוותי החירום.

בעקבות האירועים הקשים, קוראים גורמי ההצלה והאכיפה לציבור הנהגים לגלות ערנות מרבית, לשמור על ריכוז מלא בנהיגה, להאט באופן משמעותי כשמזהים רכב עומד בשול ולהקפיד על משמעת זהירות מוגברת כדי למנוע אסונות נוספים.