רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק ( צילום: מאת מיכאל יעקובסון )

ממונה מחוז תל אביב במשרד הפנים, צביקה אינבינדר, שלח מכתב דחוף לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ובו דרישה לנקוט באופן מיידי בצעדים להשגת איזון תקציבי. הפנייה נעשתה בעקבות גירעון תקציבי מצטבר הנמדד בעשרות מיליוני שקלים, כאשר במשרד הבהירו כי אם לא יושג איזון בזמן הקרוב, יאלץ המשרד לנקוט בצעדים שיגבילו את חופש הפעולה הניהולי של הרשות המקומית.

בין הדרישות המיידיות שהועלו במכתב: הקפאה מלאה של מצבת כוח האדם, הפסקת חוזים אישיים ושדרוגי שכר, ואישור תקציבים חריגים רק במקרים הכרחיים ביותר. התוכנית שנדרשת העירייה להגיש אמורה לכלול צעדים קונקרטיים בתחומי הרכש, המכרזים וניהול כוח האדם, במטרה לצמצם את הגירעון עד תום השנה הנוכחית.