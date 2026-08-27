ממונה מחוז תל אביב במשרד הפנים, צביקה אינבינדר, שלח מכתב דחוף לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, ובו דרישה לנקוט באופן מיידי בצעדים להשגת איזון תקציבי. הפנייה נעשתה בעקבות גירעון תקציבי מצטבר הנמדד בעשרות מיליוני שקלים, כאשר במשרד הבהירו כי אם לא יושג איזון בזמן הקרוב, יאלץ המשרד לנקוט בצעדים שיגבילו את חופש הפעולה הניהולי של הרשות המקומית.
בין הדרישות המיידיות שהועלו במכתב: הקפאה מלאה של מצבת כוח האדם, הפסקת חוזים אישיים ושדרוגי שכר, ואישור תקציבים חריגים רק במקרים הכרחיים ביותר. התוכנית שנדרשת העירייה להגיש אמורה לכלול צעדים קונקרטיים בתחומי הרכש, המכרזים וניהול כוח האדם, במטרה לצמצם את הגירעון עד תום השנה הנוכחית.
על פי בדיקה שערכו ממונה המחוז ורואה החשבון המבקר, עומד הגירעון השוטף של העירייה על כ-49 מיליון שקלים ברבעון הראשון של השנה. נתון זה מצטרף לגירעון של כ-80 מיליון שקלים שבו הסתיימה שנת 2025, והממצאים הקשים הובילו לדרישה ברורה להתערבות תקציבית מהירה.
ממונה מחוז תל אביב הגדיר את פנייתו כ"דחופה" ודרש מהנהלת העיר לקבל החלטות מחייבות, גם אם כואבות, שיאפשרו הגעה לאיזון תקציבי. העירייה נדרשת להגיש את התוכנית המלאה לאישור מחוז תל אביב עד ליום 11 באוקטובר 2026, כאשר במשרד מצפים לתגובה מהירה ולתיאום פגישה בנושא.
בתגובת עיריית בני ברק נמסר: "המכתב לא יצא בתיאום עם הנהלת העירייה. העירייה תסיים אי"ה את השנה באיזון כספי במסגרת הכספית המאושרת. בתקופה זו נעשים פרויקטים רחבי היקף בתחום התשתיות והתברואה בעיר בהיקף של מאות מיליוני שקלים לרווחת התושבים תחת בקרה תקציבית אשר מוטמעת בתקופה האחרונה. העירייה לומדת את פרטי המכתב ותגיב על הנאמר בו למשרד הפנים בצורה עניינית."
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