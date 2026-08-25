נשיא המדינה יצחק הרצוג קיים היום (שלישי) מפגש מרגש עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנערה שנעלמה לפני כשנתיים וחצי, ובישר להם על התפתחות משמעותית: שירות הביטחון הכללי הצטרף רשמית למאמצי החיפוש והחקירה. המהלך התאפשר בעקבות אישור משפטי חריג שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

"היימנוט היא ילדה של כל עם ישראל, וכולנו שותפים לדאגה העמוקה לשלומה", מסר הנשיא הרצוג לבני המשפחה במהלך הפגישה בבית הנשיא. הוא הבהיר כי מדינת ישראל משקיעה מאמץ עילאי ופועלת בכל הכלים שברשותה כדי לאתר את הנערה, וכי הנושא עומד בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה.

הנשיא שיתף את המשפחה בשיחה שקיים עם ראש השב"כ דוד זיני, שאישר בפניו כי הארגון מעורב בתיק ונכנס אליו בכל הכוח. "שוחחתי עם ראש השב"כ דוד זיני, שאישר בפניי כי הארגון מעורב בתיק ונכנס אליו בכל הכוח כדי לתרום לאיתורה", ציין הרצוג. "אני מודה למשטרת ישראל על המאמצים המשותפים ומקווה לבשורות טובות".

אישור משפטי חריג מהיועמ"שית

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כניסת השב"כ לתיק מהווה צעד יוצא דופן, שכן על פי חוק מוסמך הארגון לחקור בעיקר עבירות על רקע לאומני, סיכול ריגול ופגיעה בסמלי ומוסדות שלטון. שילוב השב"כ בחקירת היעלמותה של אזרחית מן השורה התאפשר הודות להסכמה חריגה וייעודית שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה.

האישור ניתן תחת פרשנות מרחיבה של חוק השב"כ, בעקבות פנייה מחודשת של משטרת ישראל. ההיתר המשפטי המיוחד מאפשר לשב"כ לרתום את יכולותיו המיוחדות לסיוע למשטרה במטרה להביא לפריצת דרך באיתורה של היימנוט.

"רוצים לחזור לחיים"

במהלך המפגש המרגש בבית הנשיא תיארו בני המשפחה את הכאב העמוק ואת המאבק המתמשך מאז היעלמותה של הנערה. טספאי קסאו, אביה של היימנוט, סיפר כי המשפחה הפכה כל אבן ונפגשה עם כל הגורמים הרלוונטיים, ודרשה את התערבות השב"כ כמה שיותר מהר. "לאורך הדרך חששנו שקיימים קשיים ואפליה בחקירה שנובעים מפערי שפה או מצבע העור", הוסיף.

ירוס קסאו, אחותה בת ה-20 של היימנוט, שיתפה בכאב האישי: "לא מגיע לנו לעבור את הסבל הזה. היימנוט נעלמה בזמן מלחמה, ואנחנו מאמינים שכניסת השב"כ לתמונה תביא לסיום הסבל שלנו". היא הוסיפה כי במקום לחיות חיים של צעירה רגילה, מכיתה י"א היא עסוקה רק במאבק למען אחותה הקטנה. "מגיע לנו לחבק אותה שוב", אמרה בקול נרגש.

טספאי בישאו, המלווה את המשפחה, הדגיש כי ההודעה שקיבלו מהנשיא היום משמעותית ביותר עבורם. "אנו מודים לציבור הרחב שמלווה את המשפחה לאורך שנתיים וחצי, אך המאבק עוד לא תם", ציין. "כולנו שומרים על אופטימיות ומקווים לחגוג לה בת מצווה יחד, בבית בירושלים".