כוחות משטרה ומג"ב נכנסו הבוקר (יום ג') למרכז ההכשרה המקצועית של ארגון אונר"א הסמוך לכפר עקב בצפון ירושלים, במטרה לסגור את המתקן האחרון של הארגון שעדיין פעל בעיר הבירה. המתחם, המשתרע על שטח של כ-90 דונם, שימש להכשרה מקצועית של מאות נערים ממחנות הפליטים באזור יהודה ושומרון.

זו הפעם השביעית בחודשים האחרונים שכוחות הביטחון נכנסים למתקן, אך הפעם המהלך מתבצע בהנחייתו הישירה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהגיע למקום בליווי צוות תקשורת. עשרות שוטרי מג"ב שהשתלטו על השטח הורו לכלל העובדים לפנות את המקום, ובמקביל החל תהליך פינוי הציוד.

המהלך מתבצע יום אחד בלבד לאחר שדיפלומטים מ-24 מדינות - ביניהן גרמניה, ספרד, יפן, שוויץ, בריטניה, טורקיה ופולין - ביקרו במתחם. הרשות הפלסטינית גינתה את הצעד וקראה למועצת הביטחון של האו"ם להתכנס בדחיפות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למהלך והבהיר כי הוא בוצע בהנחייתו המפורשת. "מדינת ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה ותפעל נגדו בכל הכלים", מסר ראש הממשלה.

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המהלך נתפס בקרב גורמים ממשלתיים כשלב מרכזי ביישום החוק שאושר בכנסת להוצאת אונר"א מגבולות המדינה, תוך ניתוק כל קשר מוסדי עם ארגון שהואשם בשיתוף פעולה עם גורמי טרור. יחד עם זאת, גורמים ממשלתיים שונים הביעו ביקורת על אופן הגעתו של השר למקום, בטענה שהדבר הופך את האירוע להצגה תקשורתית.

עיריית ירושלים הציגה תוכנית פיתוח נרחבת לשטח. בהודעה רשמית שפורסמה הבוקר נמסר כי כבר בימים הקרובים יחל שיפוץ מהיר של המבנים, וכבר בשבוע הבא ייפתח במקום בית ספר תיכון לבנים המיועד לתושבי כפר עקב. בניגוד למערכות החינוך שהפעיל אונר"א, בתיכון החדש תלמד תוכנית הלימודים הישראלית הרשמית.

העירייה מסרה כי בשנים הקרובות מתוכננת במתחם הקמת קרית חינוך רחבת היקף שתכלול שישה מוסדות חינוך עם 140 כיתות לימוד, לצד מבני ציבור חיוניים הכוללים מתנ"ס, בריכה, מתחם ספורט, מעונות יום, טיפת חלב, מסגד ופארק ציבורי.

עיריית ירושלים מסרה כי תושבי כפר עקב עצמם ביקשו את פתיחתם של מוסדות הלימוד החדשים והביעו תמיכה במהלך, וכי העירייה נערכת להפקיע את הקרקע לצורך מימוש הפרויקט לטובת הציבור.

סוגיית הבעלות על הקרקע נותרה שנויה במחלוקת. באונר"א טוענים כי הקרקע מוחכרת מממשלת ירדן, בעוד שעל פי הרישומים בישראל חלק מהשטחים הם בבעלות קק"ל וחלקם בבעלות פרטית. המהלך מסמן נקודת מפנה משמעותית בהחזרת הריבונות הישראלית על שטחים שנחשבו עד כה למובלעות של ארגונים בינלאומיים בתוך עיר הבירה.