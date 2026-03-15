העיירה הקטנה שהוקמה אי אז בעמק יזרעאל הפכה לעיר ואם בישראל עם יעד שאפתי ל-200,000 תושבים | המחירים הנמוכים של הדירות מושכים קונים ומשקיעים רבים, אך בעיר עם פוטנציאל בנייה ענק - ההשקעה כרוכה בסיכון | ומהי הסכנה בעפולה שטמונה דווקא לתושבי המרכז שאינם מכירים את השוק בעיר? עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
שבת התרוממות והתחזקות עברה על בני קהילת ויז'ניץ בעפולה עילית, עם בואו של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לשבות בעיר | במהלך השבת ערך הרב התוועדויות לפני קהילות החסידים בעיר, והכין את הציבור לקראת הימים הנוראים בדברי חיזוק מיוחדים (חסידים)
מצפון ועד דרום, בערים ובמושבים, קול התורה נשמע בעוז וברמה. מקומץ בחורים שעלו מאירופה העשנה וייסדו את ישיבת פונביז', גדל עולם הישיבות והתפתח בממדי ענק, כן ירבו | לצד הישיבות הגדולות והוותיקות, נפתחו בעשור האחרון עשרות "ישיבות קיבוץ" המיועדות לבחורים מבוגרים, ונותנות מעטפת מותאמת ומיוחדת לבני העלייה | לרגל חג מתן תורה יצאנו לסקר את התופעה שהולכת ומתרחבת | צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא (עולם הישיבות)
סגן השר יעקב טסלר השתתף כנציג הממשלה בטקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל בבית העלמין הצבאי בעפולה | בדברים שנשא הזכיר את 319 החללים שנוספו השנה ואת 12 בני עפולה שנפלו במלחמה האחרונה, וקרא לאחדות העם | הדברים המלאים (חרדים)
בוקר מדמם בכבישי ישראל: בשתי זירות קשות בכבישי הצפון נקבע מותם של שלושה אזרחים | תאונה ראשונה אירעה מעט לאחר השעה 5:00, כאשר רוכב אופניים נפגע ממשאית בסמוך לעפולה, מותו נקבע במקום | כעבור שעה קלה אירעה תאונה קשה בכביש 70 סמוך לצומת אבליים, כאשר שני הולכי רגל צעירים נהרגו מפגיעת משאית (בארץ)
אסון כבד בקהילת ויז'ניץ בעפולה: הילדה עלקה אנגלשטיין ע"ה בת 4 מחסידות ויז'ניץ בעפולה, נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בעיר טבריה | כוחות הצלה ניסו לבצע פעולות החייאה, אולם לדאבון כל לב בבית החולים 'פוריה' נאלצו הרופאים לקבוע את מותה (דיין האמת)