השטפונות החריגים

דאגה רבה שוררת בשעות אלו בקרב גורמי החירום הישראליים לגורלו של אזרח ישראלי הנמצא באזור טיבט שבסין, לאחר אסון טבע קשה שפקד את אזור הגבול בין טיבט לנפאל. על פי דיווחים מהודו, בין התיירים שנעדרו בעקבות שיטפונות הבזק נמצא גם אזרח ישראלי. היחידה הבינלאומית של זק"א ושגרירות ישראל בנפאל בודקות את הדיווח, ויש חשש כי הישראלי לכוד בשטח.

האסון אירע בשעות הבוקר המוקדמות לפי השעון המקומי, באזור נהר בהוטקושי, כאשר צלע הר קרסה לתוך נהר מקומי וגרמה לעליית מפלס דרמטית ופתאומית של המים. כתוצאה מכך, כמויות עצומות של מים ובוץ זרמו לעבר היישובים הסמוכים. על פי הדיווחים הראשוניים, בין ארבעה לחמישה כפרים נפגעו באופן מוחלט ונמחקו מעל פני האדמה לאחר שנקברו תחת שכבות עבות של בוץ. הנתונים המתקבלים מהשטח מצביעים על כך שלפחות 384 תיירים ומטיילים מוגדרים כנעדרים, ושמונה בני אדם נספו. כמו כן, כ-28 אוטובוסים נעלמו באזור האסון. בשלב זה, זהותם ולאומיותם של רוב הנעדרים אינה ידועה. בין התיירים שמוגדרים כנעדרים נמנים אזרחים מנפאל, הודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום והחלה במבצעי חילוץ נרחבים בסיוע מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. הקבינט התכנס לישיבת חירום כדי לתאם את פעולות החילוץ וההצלה. במקביל, בתי החולים הממשלתיים והצבאיים בבירה קטמנדו פינו שטחים מיוחדים לקליטת הפצועים מהאזור.

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עליית מפלס המים הדרמטית גרמה לכך שתחנות משטרה, משרדי מכס ובתים פרטיים נסחפו. רשויות החירום פרסמו אזהרות דחופות לקהילות במורד הזרם עד למחוז צ'יטוואן הגובל בהודו, מחשש להמשך עליית מפלס המים ולסכנה לאזורים נוספים. יצוין כי מחוז צ'יטוואן מהווה יעד תיירותי פופולרי בקרב מטיילים ישראלים.

לאור ההתפתחויות והסיכון המיידי, פרסם משרד החוץ אזהרה דחופה לישראלים השוהים באזורים אלו להתרחק באופן מיידי ממוקדי הסכנה ומנתיבי השיטפונות. מועצת התיירות של נפאל מסרה כי הרשויות "פועלות כדי לאמת את מקום הימצאם ומצב בטיחותם של התיירים והמטיילים שהיו באזורים שנפגעו או עברו דרכם".

צוותי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א נמצאים בשעות אלו בקשר רציף עם שגרירות ישראל בנפאל, וכן מול גורמים מקומיים בנפאל ובטיבט, כדי לעקוב מקרוב אחר דיווחי הנעדרים. סמנכ"ל מבצעים בזק"א, חיים וינגרטן, ציין כי החפ"ק קיבל את הדיווח על הישראלי שנעדר באזור טיבט וכי הארגון ערוך לסייע ככל שיידרש בתיאום מלא עם משרד החוץ.

בזק"א מדגישים כי מכיוון שמדובר באירוע מתפתח באזורים שגישתם קשה, הנתונים ראשוניים בלבד ועשויים להשתנות ככל שייאסף מידע נוסף מהשטח. לאור העובדה כי השיטפונות עדיין נמשכים והגישה לחלק ממוקדי האסון חסומה כמעט לחלוטין, במערכי החילוץ מעריכים כי מספר הנפגעים והנעדרים עוד צפוי לעלות ככל שייחשפו אזורים נוספים.