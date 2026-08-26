טראמפ וחמינאי הבן ( צילום: הבית הלבן / רשתות )

תחקיר חושף: המשטר הפך מסגדים לבסיסי ירי במהלך דיכוי המחאות אליהו לוי | 25.08.26

בראיון רדיופוני שנערך היום (יום רביעי), התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי, המנהיג האיראני, וגילה פרטים על הפציעות שנגרמו לו בתקיפה שבה נהרג אביו. הנשיא האמריקני הבהיר: "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", והוסיף כי המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה".