בראיון רדיופוני שנערך היום (יום רביעי), התייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למצבו הבריאותי של מוג'תבא חמינאי, המנהיג האיראני, וגילה פרטים על הפציעות שנגרמו לו בתקיפה שבה נהרג אביו. הנשיא האמריקני הבהיר: "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", והוסיף כי המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה".
טראמפ חזר והדגיש שלמיטב הערכתו, חמינאי עדיין בין החיים. לדבריו, המשטר האיראני "מעלה הצגה די טובה" אם אכן המנהיג נפטר, שכן "הם מדברים על לחזור לדבר איתו כל הזמן כדי לקבל את ברכתו הסופית". מדבריו עולה כי על פי הערכות המודיעין האמריקני, חמינאי ממשיך לתפקד למרות הפציעות הקשות שספג.
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