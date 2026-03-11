טיסה שהייתה צפויה להמריא היום מטרמינל 3 בנתב"ג לבוקרשט בוטלה עקב חוב של חברת התעופה לרשות שדות תעופה | 160 הנוסעים הורדו מהמטוס והועברו לטיסות חלופיות | רשות שדות התעופה: "לא נותרה בידינו ברירה, זמינים בכל עת לקבלת התשלום ולשחרור המטוס באופן מיידי עם קבלת הסכום" (תעופה)
רשות שדות התעופה החלה בהפעלת נהלי חורף ורוחות קיצוניות, בעקבות הערכת מצב שקיים מנכ״ל משרד התחבורה לקראת כניסתה של סופת "ביירון" לישראל | תנאי מזג האוויר החריגים עלולים להשפיע על פעילות התעופה, כולל שינויים ועיכובים בלוחות הטיסות (תעופה)
בלילה שבין מוצאי שבת ליום ראשון, ישראל תעבור לשעון חורף, ובשעה 02:00 בדיוק יוזז השעון שעה אחת אחורה לשעה 01:00 | כדי לא לגרום לבלבול בקרב נוסעים בטיסות לילה, רשות שדות התעופה מפרסמת הנחיות ברורות (תעופה)
ביום שני, הושענה רבה, עקב ביקור נשיא ארה"ב טראמפ בישראל, צפויים שיבושי תנועה בצירים לנתב"ג בין 06:00 ל־14:00; | לוח הזמנים הקצר והנמרץ שיכלול בתוכו נאום במליאת הכנסת צפוי לאפשר לתלמידי הישיבות היערכות לנסיעה מוסדרת להיכלי התורה (בארץ, חרדים)
עם פתיחת מבצע "עם כלביא" ומתקפת חיל האוויר באיראן, השמים הישראלים נסגרו ואין יוצא או בא בשערי נתב"ג | תא"ל במיל. שמואל זכאי העריך בראיון כי יעברו שבועות עד שכל הנוסעים התקועים בחו"ל יוכלו לשוב ארצה, "זה לא ענין של ימים, אנו בוחנים דרכים אחרות מלבד טיסות - כדי להחזיר את האנשים לישראל" (חדשות, בארץ)