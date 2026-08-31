מעמד מרגש התקיים בימים אלו בהיכל ישיבת "תורת ישראל" שבשכונת 'רמות דוד' בקרית גת, עם פתיחת זמן הלימודים של חודש אלול. נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף, הגיע למתחם הישיבה וקבע מזוזות באגף הפנימייה שנוסף לאחרונה בעקבות הגידול במספר התלמידים.

במהלך הביקור כיבד האדמו"ר את יו"ר הנהלת הישיבה, הרב יונה באש, בקביעת אחת המזוזות. לאחר מכן ערך האדמו"ר סיור מקיף באגף החדש של הפנימייה בליווי צוות הישיבה. במסגרת הסיור נכנס האדמו"ר לחדרי המגורים של הבחורים, התעניין מקרוב בצורכיהם, ומנהלי המוסדות הציגו בפניו את הריהוט החדש שהוכנס לנוחיות התלמידים.

בסיום הסיור התקיים מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה, שם נשא האדמו"ר דברי קודש ודברי הדרכה חוצבים לקראת תחילת זמן הלימודים. תלמידי הישיבה עברו לפניו לקבל את ברכתו לשנת הלימודים הבעל"ט.