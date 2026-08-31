בבלי
מעמד מרגש בישיבת קרעטשניף קרית גת

האדמו"ר מקרעטשניף סייר בפנימייה החדשה ובירך את תלמידי הישיבה לקראת זמן אלול

נשיא ישיבת "תורת ישראל" בקרית גת קבע מזוזות באגף הפנימייה שנבנה בעקבות הגידול במספר התלמידים, עקב מקרוב אחר צורכי הבחורים ונשא דברי הדרכה לתחילת השנה | התלמידים עברו לקבל את ברכתו | תיעוד

המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)

מעמד מרגש התקיים בימים אלו בהיכל ישיבת "תורת ישראל" שבשכונת 'רמות דוד' בקרית גת, עם פתיחת זמן הלימודים של חודש אלול. נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף, הגיע למתחם הישיבה וקבע מזוזות באגף הפנימייה שנוסף לאחרונה בעקבות הגידול במספר התלמידים.

במהלך הביקור כיבד האדמו"ר את יו"ר הנהלת הישיבה, הרב יונה באש, בקביעת אחת המזוזות. לאחר מכן ערך האדמו"ר סיור מקיף באגף החדש של הפנימייה בליווי צוות הישיבה. במסגרת הסיור נכנס האדמו"ר לחדרי המגורים של הבחורים, התעניין מקרוב בצורכיהם, ומנהלי המוסדות הציגו בפניו את הריהוט החדש שהוכנס לנוחיות התלמידים.

בסיום הסיור התקיים מעמד 'לחיים' בהיכל הישיבה, שם נשא האדמו"ר דברי קודש ודברי הדרכה חוצבים לקראת תחילת זמן הלימודים. תלמידי הישיבה עברו לפניו לקבל את ברכתו לשנת הלימודים הבעל"ט.

המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)
המעמד בישיבת קרעטשניף קריית גת (צילום: א. שטול. - מהנעשה והנשמע)

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