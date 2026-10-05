בבלי
במעמד מיוחד

96 בני ישיבה ואברכים קיבלו מענק של 500 דולר לאחר מאסרם

נגיד אמריקאי המקורב ליחידת 'חשמונאים' העניק מעטפות כסף לתלמידי ישיבות ואברכים שנכלאו בכלא הצבאי בעקבות סירובם להתגייס • להראות שערך לימוד התורה ניצב מעל הכל

במעמד שהתקיים היום (יום שני) חולקו מענקי הוקרה לעשרות תלמידי ישיבות ואברכים שנכלאו בתקופה האחרונה בכלא הצבאי לאחר שסירבו להתגייס לצה"ל. כל אחד מהם קיבל מעטפה ובה 500 דולר.

מאחורי היוזמה עומד הנגיד ארי שוורץ, תורם אמריקאי המקורב ליחידת 'חשמונאים'. שוורץ ידוע לציבור לאחר שבחול המועד סוכות האחרון ערך שמחת בית השואבה מפוארת לאנשי החשמונאים באולמי 'וויסטה' בירושלים.

המעמד נועד להוקיר ולהעריך את מסירותם של הצעירים למען לימוד התורה. בסביבתו של הנגיד מסבירים כי הוא ביקש להראות בפומבי שערך לימוד התורה ניצב מעל הכל, ולהביע מחאה על כליאתם של לומדי תורה.

במהלך האירוע הוענקו מעטפות הכסף ל-96 בני ישיבה ואברכים שנכלאו בכלא הצבאי. הנגיד בחר להעניק את המענק רק למי שנעצרו בשל המשך לימודם בישיבה ושנשמעו להוראת גדולי הדור.

המשתתפים במעמד הודו לנגיד על התמיכה הכלכלית והמורלית, ועל החיזוק שהעניק למי שקיבלו עליהם את המאסר בעוז ובגאון.

מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
מהמעמד בו חולקו המענקים (באדיבות המצלם)
חשמונאיםגיוס לצה"לתלמידי ישיבותבבליארי שוורץ

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